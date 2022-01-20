https://ria.ru/20220120/arest-1768745040.html

Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках

Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках - РИА Новости, 20.01.2022

Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках

Пресненский суд Москвы арестовал до 18 марта начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:15

2022-01-20T15:15

2022-01-20T17:10

происшествия

москва

матросская тишина

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 18 марта начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Срок ареста установлен до 18 марта. Защита просила ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий, но суд эти ходатайства отклонил", - сказала собеседница агентства.Кравченко обвиняется в получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий.По данным следствия, в 2020-2021 годах фигурант получал от заключенных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний".Как считает СК, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.Виновным себя Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

https://ria.ru/20210712/prigovor-1740894143.html

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происшествия, москва, матросская тишина