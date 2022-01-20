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Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках
Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках - РИА Новости, 20.01.2022
Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках
Пресненский суд Москвы арестовал до 18 марта начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:15
2022-01-20T17:10
происшествия
москва
матросская тишина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 18 марта начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Срок ареста установлен до 18 марта. Защита просила ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий, но суд эти ходатайства отклонил", - сказала собеседница агентства.Кравченко обвиняется в получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий.По данным следствия, в 2020-2021 годах фигурант получал от заключенных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний".Как считает СК, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.Виновным себя Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
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происшествия, москва, матросская тишина
15:15 20.01.2022 (обновлено: 17:10 20.01.2022)
 
Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках

Суд в Москве арестовал главврача больницы "Матросской тишины" Кравченко по делу о взятках

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкГлавврач больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александр Кравченко в Пресненском районном суде
Главврач больницы следственного изолятора Матросская тишина Александр Кравченко в Пресненском районном суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 18 марта начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Срок ареста установлен до 18 марта. Защита просила ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий, но суд эти ходатайства отклонил", - сказала собеседница агентства.
Кравченко обвиняется в получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2020-2021 годах фигурант получал от заключенных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний".
Как считает СК, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.
Виновным себя Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля 2021, 11:48
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки
 
ПроисшествияМоскваМатросская тишина
 
 
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