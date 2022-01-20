https://ria.ru/20220120/arest-1768668252.html

Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке

Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке - РИА Новости, 20.01.2022

Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замглавы УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой, обвиняемой в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:14

2022-01-20T09:14

2022-01-20T09:14

происшествия

новосибирская область

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замглавы УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой, обвиняемой в получении взятки, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска 19.01.2022 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток до 17.03.2022 в отношении Кирилловой Елены, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.По данным газеты "Коммерсант", Кириллову задержали сотрудники Следственного комитета РФ на основании материалов МВД. Инкриминируемое преступление связано с ее работой в отделе УФССП по Ленинскому району Новосибирска, когда обвиняемая якобы за взятку 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя-должника, сообщает издание.Комментарии следственных органов РИА Новости пока получить не удалось.

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)