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Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке
Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке - РИА Новости, 20.01.2022
Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замглавы УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой, обвиняемой в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:14
2022-01-20T09:14
происшествия
новосибирская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замглавы УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой, обвиняемой в получении взятки, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска 19.01.2022 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток до 17.03.2022 в отношении Кирилловой Елены, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.По данным газеты "Коммерсант", Кириллову задержали сотрудники Следственного комитета РФ на основании материалов МВД. Инкриминируемое преступление связано с ее работой в отделе УФССП по Ленинскому району Новосибирска, когда обвиняемая якобы за взятку 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя-должника, сообщает издание.Комментарии следственных органов РИА Новости пока получить не удалось.
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происшествия, новосибирская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
09:14 20.01.2022
 
Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке

Замглавы новосибирского УФССП Кириллову отправили под домашний арест по делу о взятке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замглавы УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой, обвиняемой в получении взятки, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска 19.01.2022 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток до 17.03.2022 в отношении Кирилловой Елены, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По данным газеты "Коммерсант", Кириллову задержали сотрудники Следственного комитета РФ на основании материалов МВД. Инкриминируемое преступление связано с ее работой в отделе УФССП по Ленинскому району Новосибирска, когда обвиняемая якобы за взятку 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя-должника, сообщает издание.
Комментарии следственных органов РИА Новости пока получить не удалось.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 15:17
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ПроисшествияНовосибирская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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