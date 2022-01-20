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Биография Ирины Аллегровой

Биография Ирины Аллегровой - РИА Новости, 20.01.2022

Биография Ирины Аллегровой

Российская эстрадная певица, народная артистка России Ирина Александровна Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону. Ее отец – актер и режиссер,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:46

2022-01-20T04:46

2022-01-20T04:47

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Российская эстрадная певица, народная артистка России Ирина Александровна Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону. Ее отец – актер и режиссер, мать – оперная певица. Отец певицы работал в цирке, где получил прозвище "Аллегрис" (от итальянского термина Allegro – весело, бодро). Став артистом оперетты, он взял псевдоним Александр Аллегров. Ирина получила эту фамилию при рождении. В 1961 году семья переехала в Баку (Азербайджан), где Аллегрова поступила в Центральную музыкальную школу при Бакинской консерватории, которую окончила в 1969 году.В 1969 году стала лауреатом Закавказского джазового фестиваля музыкантов-исполнителей в Баку.В 1970 году певица начала работать в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна.С 1974 года Аллегрова начала работать в системе "Москонцерта" в эстрадном оркестре под руководством дирижера Левона Мерабова.В 1975 году переехала в Москву, несколько лет проработала в оркестре Леонида Утесова, была солисткой группы "Факел".В начале 1980-х годов Ирина Аллегрова начала сотрудничать с продюсером Владимиром Дубовицким, который представил ее композитору Оскару Фельцману. В 1985 году с его песней "Голос ребенка" она дебютировала на фестивале "Песня года".В том же году Аллегрова стала солисткой ансамбля "Огни Москвы", на основе которого была создана группа "Электроклуб". В 1987 году в дуэте с солистом группы Игорем Тальковым исполнила композицию "Три письма", став победителями конкурса "Золотой камертон". В 1990 году Ирина Аллегрова покинула "Электроклуб", начав сольную карьеру. Ее первым хитом стала песня "Странник" композитора Игоря Николаева, в сотрудничестве с ним в репертуаре певицы появились популярные композиции "Мой ласковый и нежный зверь", "Фотография 9x12", "Верьте в любовь, девчонки", "Игрушка" и другие.В 1992 году вышел первый диск певицы "Странник мой". В том же году в СК "Олимпийский" с аншлагами прошли пять сольных концертов певицы "Не улетай, любовь".В 1996 году вышел новый альбом Аллегровой "Я тучи разведу руками" с песнями Игоря Крутого, а в 1997 году – сборник "Императрица" с музыкой композиторов Игоря Николаева, Александра Лукьянова, Игоря Демарина, Владимира Быстрякова и др.В 2000 году в ГЦКЗ "Россия" прошел "Бенефис Ирины Аллегровой" с телетрансляцией в прямом эфире.В последующие годы певица выпустила альбомы "Все сначала" (2001), "По лезвию любви" (2002), "Пополам" (2004), "Аллегрова 2007" (2007), "Эксклюзивное издание" (2010) и другие.В 2011 году исполнительница объявила о завершении концертной деятельности, но уже в 2015 году в СК "Олимпийский" выступила с новой программой "Перезагрузка".В 2018 году певица выступила с сольной программой "Тет-а-тет".Творческая биография Ирины Аллегровой насчитывает множество песен, видеоклипов и сборников, свыше десяти альбомов. Последние из них – "Перезагрузка. Перерождение" (2015), "Бывшие…" (2020). Среди хитов певицы – "Привет, Андрей!", "Угонщица", "Бабы-стервы", "Императрица", "Я тебя отвоюю", "Свадебные цветы", "Я тучи разведу руками", "С днем рождения!", "Младший лейтенант", "Транзитный пассажир" и другие.Певица продолжает гастролировать, выступать на различных мероприятиях, конкурсах и телепрограммах. Аллегрова снималась в фильмах "Старые песни о главном-2" (1997), "Кышкин дом"(2001-2003), "Неотложка-2" (2005). Автор трех романов "Больше, чем любовь", "Райский остров", "Теорема любви". Ирина Аллегрова – народная артистка России (2010). Лауреат музыкальных премий "Овация", "Золотой граммофон" и др.Материал подготовлен на основе информации открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, ирина аллегрова, игорь крутой, оскар фельцман, россия