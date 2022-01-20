https://ria.ru/20220120/aktsii-1768662943.html

Российский рынок акций начал торги с роста

Российский рынок акций начал торги с роста - РИА Новости, 20.01.2022

Российский рынок акций начал торги с роста

Российский рынок акций повышается на старте сессии, следует из динамики торгов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T07:49

2022-01-20T07:49

2022-01-20T08:42

экономика

brent

москва

московская биржа

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россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский рынок акций повышается на старте сессии, следует из динамики торгов.Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:48 мск рос на 1,23 процента — до 3479,10 пункта.В лидерах роста — расписки VK (+2,59 процента), акции ВТБ (+1,43 процента) и Сбербанка: обыкновенные растут на 1,75 процента, а префы — на 1,62 процента.При этом цена на нефть марки Brent снижается на 0,14 процента — до 88,32 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США повышаются в пределах 0,5 процента.Курсы доллара и евро расчетами "завтра" на 07:19 мск остаются возле уровней закрытия предыдущего дня — на отметках 76,18 и 86,45 рубля соответственно — с минимальными колебаниями в пределах одной-двух копеек.Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций — с 06:50 до 09:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).

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экономика, brent, москва, московская биржа, цены на нефть, россия