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Российский рынок акций начал торги с роста
Российский рынок акций начал торги с роста - РИА Новости, 20.01.2022
Российский рынок акций начал торги с роста
Российский рынок акций повышается на старте сессии, следует из динамики торгов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T07:49
2022-01-20T08:42
экономика
brent
москва
московская биржа
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский рынок акций повышается на старте сессии, следует из динамики торгов.Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:48 мск рос на 1,23 процента — до 3479,10 пункта.В лидерах роста — расписки VK (+2,59 процента), акции ВТБ (+1,43 процента) и Сбербанка: обыкновенные растут на 1,75 процента, а префы — на 1,62 процента.При этом цена на нефть марки Brent снижается на 0,14 процента — до 88,32 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США повышаются в пределах 0,5 процента.Курсы доллара и евро расчетами "завтра" на 07:19 мск остаются возле уровней закрытия предыдущего дня — на отметках 76,18 и 86,45 рубля соответственно — с минимальными колебаниями в пределах одной-двух копеек.Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций — с 06:50 до 09:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).
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экономика, brent, москва, московская биржа, цены на нефть, россия
07:49 20.01.2022 (обновлено: 08:42 20.01.2022)
 
Российский рынок акций начал торги с роста

Российский рынок акций немного повышается на старте утренней торговой сессии четверга

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский рынок акций повышается на старте сессии, следует из динамики торгов.
Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:48 мск рос на 1,23 процента — до 3479,10 пункта.
В лидерах роста — расписки VK (+2,59 процента), акции ВТБ (+1,43 процента) и Сбербанка: обыкновенные растут на 1,75 процента, а префы — на 1,62 процента.
При этом цена на нефть марки Brent снижается на 0,14 процента — до 88,32 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США повышаются в пределах 0,5 процента.
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" на 07:19 мск остаются возле уровней закрытия предыдущего дня — на отметках 76,18 и 86,45 рубля соответственно — с минимальными колебаниями в пределах одной-двух копеек.
Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций — с 06:50 до 09:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).
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