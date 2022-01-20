https://ria.ru/20220120/akter-1768715014.html

Известный российский актер заразился коронавирусом

Олег Басилашвили заразился коронавирусом - РИА Новости, 20.01.2022

Известный российский актер заразился коронавирусом

Советский и российский актер Олег Басилашвили заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом RT. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:10

2022-01-20T13:10

2022-01-20T13:20

культура

олег басилашвили

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

культура

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Советский и российский актер Олег Басилашвили заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом RT.Актер рассказал, что болезнь проходит бессимптомно, поэтому и он, и его близкие чувствуют себя хорошо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег басилашвили , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура