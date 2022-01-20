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Известный российский актер заразился коронавирусом
Олег Басилашвили заразился коронавирусом - РИА Новости, 20.01.2022
Известный российский актер заразился коронавирусом
Советский и российский актер Олег Басилашвили заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом RT. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:10
2022-01-20T13:10
2022-01-20T13:20
культура
олег басилашвили
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
культура
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Советский и российский актер Олег Басилашвили заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом RT.Актер рассказал, что болезнь проходит бессимптомно, поэтому и он, и его близкие чувствуют себя хорошо.
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олег басилашвили , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура
13:10 20.01.2022 (обновлено: 13:20 20.01.2022)
Олег Басилашвили заразился коронавирусом
Актер Басилашвили, сыгравший в "Служебном романе", заразился коронавирусом