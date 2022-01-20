https://ria.ru/20220120/aes-1768770816.html
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности - РИА Новости, 20.01.2022
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности
Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:04
2022-01-20T17:04
2022-01-20T17:20
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
филиппины
дубай (город)
русатом оверсиз
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764574726_86:677:2524:2048_1920x0_80_0_0_b901549bfe303d8390dc206d4251d6e0.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории."Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали совместный план и техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования реализации проекта АСММ на территории республики", - говорится в официальном twitter-аккаунте "Росатома". Подписание прошло в четверг в Дубае в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".В 2019 году на полях российско-филиппинского бизнес-форума в Москве Минэнерго Филиппин и "Росатом" подписали меморандум о намерениях провести предварительное технико-экономическое обоснование возможного проекта строительства АЭС малой мощности.Атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.
россия
филиппины
дубай (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764574726_361:271:2730:2048_1920x0_80_0_0_1ac3a5004e39694fb1e20bf3126a22b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, филиппины, дубай (город), русатом оверсиз, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
17:04 20.01.2022 (обновлено: 17:20 20.01.2022)
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности
Росатом: Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности