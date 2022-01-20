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Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности - РИА Новости, 20.01.2022
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности
Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:04
2022-01-20T17:20
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
филиппины
дубай (город)
русатом оверсиз
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории."Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали совместный план и техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования реализации проекта АСММ на территории республики", - говорится в официальном twitter-аккаунте "Росатома". Подписание прошло в четверг в Дубае в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".В 2019 году на полях российско-филиппинского бизнес-форума в Москве Минэнерго Филиппин и "Росатом" подписали меморандум о намерениях провести предварительное технико-экономическое обоснование возможного проекта строительства АЭС малой мощности.Атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.
россия
филиппины
дубай (город)
москва
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, филиппины, дубай (город), русатом оверсиз, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
17:04 20.01.2022 (обновлено: 17:20 20.01.2022)
 
Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

Росатом: Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

© РИА Новости / Светлана БаеваЭкспо 2020 Россия
Экспо 2020 Россия - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Экспо 2020 Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории.
"Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали совместный план и техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования реализации проекта АСММ на территории республики", - говорится в официальном twitter-аккаунте "Росатома". Подписание прошло в четверг в Дубае в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".
В 2019 году на полях российско-филиппинского бизнес-форума в Москве Минэнерго Филиппин и "Росатом" подписали меморандум о намерениях провести предварительное технико-экономическое обоснование возможного проекта строительства АЭС малой мощности.
Атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияФилиппиныДубай (город)Русатом ОверсизМоскваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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