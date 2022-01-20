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Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности - РИА Новости, 20.01.2022

Россия и Филиппины подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:04

2022-01-20T17:04

2022-01-20T17:20

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

филиппины

дубай (город)

русатом оверсиз

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия и Филиппины подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства АЭС малой мощности на филиппинской территории."Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали совместный план и техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования реализации проекта АСММ на территории республики", - говорится в официальном twitter-аккаунте "Росатома". Подписание прошло в четверг в Дубае в рамках "Недели Росатома" на "Экспо-2020".В 2019 году на полях российско-филиппинского бизнес-форума в Москве Минэнерго Филиппин и "Росатом" подписали меморандум о намерениях провести предварительное технико-экономическое обоснование возможного проекта строительства АЭС малой мощности.Атомные станции малой мощности (АСММ) – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.

россия

филиппины

дубай (город)

москва

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, филиппины, дубай (город), русатом оверсиз, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)