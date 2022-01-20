https://ria.ru/20220120/aes-1768748444.html

Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС

Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС - РИА Новости, 20.01.2022

Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС

Москва и Бишкек договорились сотрудничать в строительстве атомной станции малой мощности на территории Киргизии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:30

2022-01-20T15:30

2022-01-20T15:34

киргизия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва и Бишкек договорились сотрудничать в строительстве атомной станции малой мощности на территории Киргизии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте госкорпорации "Росатом"."Росатом" и Киргизия договорились о сотрудничестве в сооружении атомной станции малой мощности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220116/energobloki-1768131218.html

киргизия

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киргизия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире