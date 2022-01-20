https://ria.ru/20220120/aes-1768748444.html
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС - РИА Новости, 20.01.2022
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС
Москва и Бишкек договорились сотрудничать в строительстве атомной станции малой мощности на территории Киргизии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:30
2022-01-20T15:30
2022-01-20T15:34
киргизия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва и Бишкек договорились сотрудничать в строительстве атомной станции малой мощности на территории Киргизии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте госкорпорации "Росатом"."Росатом" и Киргизия договорились о сотрудничестве в сооружении атомной станции малой мощности", - говорится в сообщении.
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киргизия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире
15:30 20.01.2022 (обновлено: 15:34 20.01.2022)
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС малой мощности