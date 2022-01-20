https://ria.ru/20220120/5g-1768735670.html
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2022
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году
"Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:31
2022-01-20T14:31
2022-01-20T14:31
экономика
технологии
сергей чемезов
ростех
5g
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603432104_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_11dc92ef8234a017e7aa297bd00f6645.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РФ намечены на 2023 год, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба."Госкорпорация Ростех ведет планомерную работу по реализации дорожной карты развития сетей связи 5G в России… Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 году. Серийное производство планируется начать в 2024 году. Заказчиками оборудования станут операторы мобильной связи, а также крупные производственные компании", - сказал Чемезов.В "Ростехе" также отметили, что функциональный макет отечественной базовой станции 5G, построенный на российской электронно-компонентной базе, был в четверг представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603432104_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_5562c21e269e9e95a6924d115f9734eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сергей чемезов, ростех, 5g, россия
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году
"Ростех" запланировал начать серийное производство базовых станций 5G на 2024 год