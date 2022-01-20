https://ria.ru/20220120/5g-1768735670.html

Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году

Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2022

Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году

"Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:31

2022-01-20T14:31

2022-01-20T14:31

экономика

технологии

сергей чемезов

ростех

5g

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РФ намечены на 2023 год, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба."Госкорпорация Ростех ведет планомерную работу по реализации дорожной карты развития сетей связи 5G в России… Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 году. Серийное производство планируется начать в 2024 году. Заказчиками оборудования станут операторы мобильной связи, а также крупные производственные компании", - сказал Чемезов.В "Ростехе" также отметили, что функциональный макет отечественной базовой станции 5G, построенный на российской электронно-компонентной базе, был в четверг представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html

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экономика, технологии, сергей чемезов, ростех, 5g, россия