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Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2022
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году
"Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:31
2022-01-20T14:31
экономика
технологии
сергей чемезов
ростех
5g
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РФ намечены на 2023 год, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба."Госкорпорация Ростех ведет планомерную работу по реализации дорожной карты развития сетей связи 5G в России… Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 году. Серийное производство планируется начать в 2024 году. Заказчиками оборудования станут операторы мобильной связи, а также крупные производственные компании", - сказал Чемезов.В "Ростехе" также отметили, что функциональный макет отечественной базовой станции 5G, построенный на российской электронно-компонентной базе, был в четверг представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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экономика, технологии, сергей чемезов, ростех, 5g, россия
14:31 20.01.2022
 
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году

"Ростех" запланировал начать серийное производство базовых станций 5G на 2024 год

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПередатчик 5G на улице Тверская в Москве
Передатчик 5G на улице Тверская в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Передатчик 5G на улице Тверская в Москве
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" планирует запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G в 2024 году, при этом их первые поставки для тестирования в пилотных зонах в РФ намечены на 2023 год, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба.
"Госкорпорация Ростех ведет планомерную работу по реализации дорожной карты развития сетей связи 5G в России… Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 году. Серийное производство планируется начать в 2024 году. Заказчиками оборудования станут операторы мобильной связи, а также крупные производственные компании", - сказал Чемезов.
В "Ростехе" также отметили, что функциональный макет отечественной базовой станции 5G, построенный на российской электронно-компонентной базе, был в четверг представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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ЭкономикаТехнологииСергей ЧемезовРостех5GРоссия
 
 
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