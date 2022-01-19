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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html
Швыдкой посоветовал России не вмешиваться в спор о "скифском золоте"
Швыдкой посоветовал России не вмешиваться в спор о "скифском золоте" - РИА Новости, 19.01.2022
Швыдкой посоветовал России не вмешиваться в спор о "скифском золоте"
России не стоит вмешиваться в спор о коллекции скифского золота, так как Верховный суд Нидерландов не предполагает участия в деле новой стороны, к тому же... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:53
2022-01-19T14:10
культура
в мире
украина
нидерланды
михаил швыдкой
ситуация вокруг коллекции скифского золота
новости культуры
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. России не стоит вмешиваться в спор о коллекции скифского золота, так как Верховный суд Нидерландов не предполагает участия в деле новой стороны, к тому же решение вопроса на межмузейном уровне будет более перспективным, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Украина в какой-то момент стала стороной в споре, она вошла в процесс. Тогда было много разговоров о том, что Россия как государство должна также войти в процесс. Я уверен, что этого делать не нужно по многим причинам. Ну, во-первых, Верховный суд Нидерландов, который является следующей инстанцией, не допустит, не предполагает участия новой стороны в споре. Они рассматривают, в соответствии с документацией, уже участвующие в процессе стороны", - сказал Швыдкой РИА Новости.Он отметил, что решение вопроса о скифском золоте будет более перспективным на межмузейном уровне."Я уверен, что в данном случае, в силу очень сложной коллизии в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, нужно решать этот вопрос на межмузейном уровне. Грубо говоря, ни Нидерланды, ни государство, а нидерландский музей должен выступать - музей взял у одного музея, должен туда вернуть. На этом надо поставить точку. Я думаю, что с точки зрения перспективы, здесь будет больше шансов, чем если учинять разбирательство на межгосударственном уровне", - добавил Швыдкой."В этом деле также стоит учитывать тяжелейший русофобский контекст нидерландских общественных СМИ, которые формируют общественное мнение. Я абсолютно уверен в беспристрастности и юридической квалификации нидерландских судей, но они живые люди, они живут в определенном контексте, общественном в том числе", - подчеркнул спецпредставитель."С моей точки зрения, история с золотом ни в коей мере не должна отразиться на российско-нидерландских межмузейных связях. Это очень важный момент. Скифское золото – это одна история, но отношения межмузейные, культурные связи с Нидерландами не должны быть заморожены. У нас там есть замечательный прецедент - работает Эрмитаж на Амстеле, осуществляется обмен экспозициями. Все работает, законодательство по возврату всех вещей абсолютно безупречно", - отметил Швыдкой.Он также отметил, что не стал бы связывать дело о скифском золоте и музейное сотрудничество России и Нидерландов в целом. "Есть сейчас горячие головы, которые хотят связать эти два процесса. Их не надо связывать. Они существуют параллельно", - подытожил Швыдкой.Ранее в среду заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что вывезенная в 2014 году на выставку в Нидерланды коллекция скифского золота из четырех крымских музеев должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму.
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
https://ria.ru/20211027/krym-1756458370.html
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в мире, украина, нидерланды, михаил швыдкой, ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры, россия
13:53 19.01.2022 (обновлено: 14:10 19.01.2022)
 
Швыдкой посоветовал России не вмешиваться в спор о "скифском золоте"

Спецпредставитель Путина Швыдкой: России не стоит вмешиваться в спор о "скифском золоте"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. России не стоит вмешиваться в спор о коллекции скифского золота, так как Верховный суд Нидерландов не предполагает участия в деле новой стороны, к тому же решение вопроса на межмузейном уровне будет более перспективным, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Украина в какой-то момент стала стороной в споре, она вошла в процесс. Тогда было много разговоров о том, что Россия как государство должна также войти в процесс. Я уверен, что этого делать не нужно по многим причинам. Ну, во-первых, Верховный суд Нидерландов, который является следующей инстанцией, не допустит, не предполагает участия новой стороны в споре. Они рассматривают, в соответствии с документацией, уже участвующие в процессе стороны", - сказал Швыдкой РИА Новости.
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Он отметил, что решение вопроса о скифском золоте будет более перспективным на межмузейном уровне.
"Я уверен, что в данном случае, в силу очень сложной коллизии в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, нужно решать этот вопрос на межмузейном уровне. Грубо говоря, ни Нидерланды, ни государство, а нидерландский музей должен выступать - музей взял у одного музея, должен туда вернуть. На этом надо поставить точку. Я думаю, что с точки зрения перспективы, здесь будет больше шансов, чем если учинять разбирательство на межгосударственном уровне", - добавил Швыдкой.
"В этом деле также стоит учитывать тяжелейший русофобский контекст нидерландских общественных СМИ, которые формируют общественное мнение. Я абсолютно уверен в беспристрастности и юридической квалификации нидерландских судей, но они живые люди, они живут в определенном контексте, общественном в том числе", - подчеркнул спецпредставитель.
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"С моей точки зрения, история с золотом ни в коей мере не должна отразиться на российско-нидерландских межмузейных связях. Это очень важный момент. Скифское золото – это одна история, но отношения межмузейные, культурные связи с Нидерландами не должны быть заморожены. У нас там есть замечательный прецедент - работает Эрмитаж на Амстеле, осуществляется обмен экспозициями. Все работает, законодательство по возврату всех вещей абсолютно безупречно", - отметил Швыдкой.
Он также отметил, что не стал бы связывать дело о скифском золоте и музейное сотрудничество России и Нидерландов в целом. "Есть сейчас горячие головы, которые хотят связать эти два процесса. Их не надо связывать. Они существуют параллельно", - подытожил Швыдкой.
Ранее в среду заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям.
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Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что вывезенная в 2014 году на выставку в Нидерланды коллекция скифского золота из четырех крымских музеев должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму.
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