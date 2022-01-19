https://ria.ru/20220119/zoloto-1768486868.html

СК проводит проверку по факту хищения коллекции скифского золота

СК проводит проверку по факту хищения коллекции скифского золота - РИА Новости, 19.01.2022

СК проводит проверку по факту хищения коллекции скифского золота

Следственный комитет начал проверку из-за хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:11

2022-01-19T09:11

2022-01-19T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.По его словам, коллекция имеет особую культурную ценность, поэтому следователям предстоит выяснить, кто причастен к ее вывозу и все ли было сделано для ее своевременного возвращения.Речь идет о примерно двух тысячах экспонатов из четырех крымских музеев, которые в феврале 2014 года отправили на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев. Тогда Университет Амстердама — куратор музея — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это, и в 2019-м суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.В октябре 2021-го апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом подчеркивалось, что вопрос о принадлежности коллекции не рассматривался: только о передаче. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах этого дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20211117/krym-1759427360.html

https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

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оон, севастополь, нидерланды, александр бастрыкин, россия, александр молохов