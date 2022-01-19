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В Череповце запустят сайт по подбору идеального животного из приюта
В Череповце запустят сайт по подбору идеального животного из приюта - РИА Новости, 19.01.2022
В Череповце запустят сайт по подбору идеального животного из приюта
Бездомным животным – обрести любящих хозяев, а людям – найти верного друга. Порой этому мешает банальный недостаток информации – куда обратиться, как выбрать... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:00
2022-01-19T10:00
общество
череповецкий район
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бездомным животным – обрести любящих хозяев, а людям – найти верного друга. Порой этому мешает банальный недостаток информации – куда обратиться, как выбрать питомца. В Череповце этот вопрос планируют решить с помощью сайта "Хочу домой 35".Проект объединит информацию о четвероногих друзьях из всех приютов города. Более того, пользователи смогут подобрать максимально подходящего именно им питомца."Основное отличие и удобство сайта – поиск по фильтру: собака или кошка, размер, пол, окрас, особенности характера. Человек сможет за пять минут выбрать животное, которое ему бы хотелось", – рассказала журналисту РИА Новости соучредитель некоммерческой организации "Быть человеком", один из авторов проекта Анна Новожилова.Принципы работыПланируется, что представители приютов или волонтерских организаций будут иметь личный кабинет на сайте, через который смогут вносить информацию о животных, а модератор сайта уже займется проверкой и публикацией."То есть пристройством будут заниматься сами приюты и волонтеры, мы только размещаем информацию на сайте. А выбирать и общаться с потенциальными владельцами будут кураторы", – подчеркнула Анна Новожилова.Потенциальным владельцам надо будет сначала либо заполнить анкету на сайте, либо позвонить куратору по указанному на портале телефону. Также им придется пройти опрос, рассказать о себе. Часто волонтеры даже выезжают на место, куда хотят забрать животное, чтобы оценить условия содержания.Еще пара "бонусов" для будущих хозяев: на сайте можно будет найти статьи, рассказывающие о нюансах содержания животного из приюта. Помимо этого консультации ветеринара, а для тех, кто взял собаку, и кинолога, будут проводиться бесплатно.Единая базаОдна из самых актуальных проблем волонтеров – пристройство животных. А в Череповце, по словам Анны, очень много организаций, спасающих бездомных кошек и собак."У нас только восемь приютов, которые имеют свою территорию, на которой постоянно проживают животные, плюс еще частные передержки, добровольцы. И вся эта информация очень хаотично разбросана в основном только в сети "ВКонтакте". Нет единой базы, где можно посмотреть, какие животные ищут новый дом", – отметила Анна.Так во время обсуждения вопросов пристройства питомцев возникла идея объединить все данные."В России мы не нашли аналогов – сайты есть только у крупных приютов, а чтобы в рамках города вся эта информация была собрана на одном ресурсе еще и с фильтрами по разным характеристикам, такого не видели", – подчеркнула Анна Новожилова.Широкая поддержкаПроект выиграл в конкурсе президентских грантов – на его реализацию выделен 1 млн рублей. Кроме того, помогают и местные власти – информация размещается на всех ресурсах и СМИ, с которыми сотрудничает мэрия.Этим продвижение портала не ограничивается – в сам проект заложены средства на таргетированную и контекстную рекламу.Пока проект будет реализован в Череповце и Череповецком районе. Если он будет удачен и появятся предложения размещать информацию о животных из соседних городов, то сайт будет расширен.
https://ria.ru/20211208/zhivotnye-1762620207.html
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общество, череповецкий район, череповец
10:00 19.01.2022
 

В Череповце запустят сайт по подбору идеального животного из приюта

© РИА Новости / Денис АбрамовСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бездомным животным – обрести любящих хозяев, а людям – найти верного друга. Порой этому мешает банальный недостаток информации – куда обратиться, как выбрать питомца. В Череповце этот вопрос планируют решить с помощью сайта "Хочу домой 35".
Проект объединит информацию о четвероногих друзьях из всех приютов города. Более того, пользователи смогут подобрать максимально подходящего именно им питомца.
"Основное отличие и удобство сайта – поиск по фильтру: собака или кошка, размер, пол, окрас, особенности характера. Человек сможет за пять минут выбрать животное, которое ему бы хотелось", – рассказала журналисту РИА Новости соучредитель некоммерческой организации "Быть человеком", один из авторов проекта Анна Новожилова.
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Принципы работы

Планируется, что представители приютов или волонтерских организаций будут иметь личный кабинет на сайте, через который смогут вносить информацию о животных, а модератор сайта уже займется проверкой и публикацией.
"То есть пристройством будут заниматься сами приюты и волонтеры, мы только размещаем информацию на сайте. А выбирать и общаться с потенциальными владельцами будут кураторы", – подчеркнула Анна Новожилова.
Потенциальным владельцам надо будет сначала либо заполнить анкету на сайте, либо позвонить куратору по указанному на портале телефону. Также им придется пройти опрос, рассказать о себе. Часто волонтеры даже выезжают на место, куда хотят забрать животное, чтобы оценить условия содержания.
"Животные отдаются только по договору. Приюты не заинтересованы в том, чтобы “сплавить” животных. Если что-то пойдет не так, им потом опять этих животных вернут или, еще хуже, выкинут на улицу. То есть отбор потенциальных владельцев очень строгий", – отметила она.
Еще пара "бонусов" для будущих хозяев: на сайте можно будет найти статьи, рассказывающие о нюансах содержания животного из приюта. Помимо этого консультации ветеринара, а для тех, кто взял собаку, и кинолога, будут проводиться бесплатно.

Единая база

Одна из самых актуальных проблем волонтеров – пристройство животных. А в Череповце, по словам Анны, очень много организаций, спасающих бездомных кошек и собак.
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"У нас только восемь приютов, которые имеют свою территорию, на которой постоянно проживают животные, плюс еще частные передержки, добровольцы. И вся эта информация очень хаотично разбросана в основном только в сети "ВКонтакте". Нет единой базы, где можно посмотреть, какие животные ищут новый дом", – отметила Анна.
Так во время обсуждения вопросов пристройства питомцев возникла идея объединить все данные.
"В России мы не нашли аналогов – сайты есть только у крупных приютов, а чтобы в рамках города вся эта информация была собрана на одном ресурсе еще и с фильтрами по разным характеристикам, такого не видели", – подчеркнула Анна Новожилова.

Широкая поддержка

Проект выиграл в конкурсе президентских грантов – на его реализацию выделен 1 млн рублей. Кроме того, помогают и местные власти – информация размещается на всех ресурсах и СМИ, с которыми сотрудничает мэрия.
Этим продвижение портала не ограничивается – в сам проект заложены средства на таргетированную и контекстную рекламу.
"Если человек в принципе задумывается о том, чтобы завести собаку или кошку, и ищет какую-то информацию об этом, ему будет выходить реклама с конкретными животными с нашего сайта, что увеличит шансы на пристройство. Ведь согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2019 году, почти половина опрошенных утверждают, что допускают для себя в будущем взять питомца из приюта для животных (48%)", – сказала соучредитель проекта.
Пока проект будет реализован в Череповце и Череповецком районе. Если он будет удачен и появятся предложения размещать информацию о животных из соседних городов, то сайт будет расширен.
 
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