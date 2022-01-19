https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768643587.html

Зеленский заявил о готовности к войне

Зеленский выступил с обращением к нации - РИА Новости, 19.01.2022

Зеленский заявил о готовности к войне

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал не паниковать из-за новостей о так называемой "российской... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:16

2022-01-19T22:16

2022-01-19T23:08

украина

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_060fff9274631bcaf0142ce1755393bb.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал не паниковать из-за новостей о так называемой "российской угрозе". Ролик опубликовали на официальном сайте главы государства.По словам Зеленского, информационное пространство заполнено сообщениями о возможном конфликте с Россией, который якобы может начаться "прямо завтра". Президент заявил, что эти "риски" существуют не один день, и больше они не стали. Он призвал украинцев не паниковать и не верить фейкам."Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички", — добавил глава государства.Он призвал украинцев, особенно пожилых, "выдохнуть и успокоиться", а СМИ — не становиться средствами массовой истерии.Президент отметил, что Украина "не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней"."Мы обо всем знаем и ко всему готовы, но делаем все, чтобы это нам не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем. <...> Что делать вам? Только одно — сохранять спокойствие", — добавил Зеленский. Он рассказал, что страна постоянно усиливает свои оборонные возможности, а ее армия ежедневно готова ко всему.Украина, по словам президента, рассчитывает только на себя, несмотря на высокий уровень поддержки, потому что обладает достоинством и гордостью. Партнеров же он призвал "быть действенными, и не на словах". Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, в среду выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны, а Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768604144.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, россия