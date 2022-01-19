Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768617287.html
Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков
Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков
Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, а также судебное преследование последнего напоминает фарс и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:39
2022-01-19T18:39
в мире
киев
владимир зеленский
петр порошенко
виктор медведчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/38/1562053898_0:0:2512:1414_1920x0_80_0_0_0a28631eeb38179e76dada82a4ae71ed.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, а также судебное преследование последнего напоминает фарс и цирковые номера, считает директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина."Сегодня стало окончательно ясно, что обещания Зеленского привлечь Порошенко к ответственности ничего не стоят. Весь ажиотаж вокруг возможного ареста Порошенко оказался лишь пропагандистской имитацией", - сказала она РИА Новости."Борьба Зеленского с Порошенко напоминает исполнявшийся в советском цирке эстрадный номер "борьба нанайских мальчиков", когда один артист надевал на себя специальный костюм и изображал сразу двух борцов. Очевидно, что Зеленскому в силу его профессии хорошо известен этот аттракцион, ловко создающий иллюзию борьбы между разными силами", - отметила Панина.По ее словам, последние события показали, что объявленная Зеленским "борьба с олигархами" - фейк, очередная попытка ввести украинцев в заблуждение."Вместе c тем, власть устраивает репрессии лишь против одной политической силы – "Оппозиционной платформы", которая представляет собой реальную альтернативу нынешнему курсу. Главный удар наносится при этом по Виктору Медведчуку, являющемуся сильным лидером, авторитет которого пугает киевские власти. Сформировавшийся после госпереворота 2014 года киевский режим сохраняет полную преемственность своих худших проявлений. И при Порошенко, и при Зеленском он в равной мере служит усилению репрессивного произвола и разжиганию войны", - подчеркнула Панина.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение суда выразило желание Госбюро расследований.
https://ria.ru/20220119/royal-1768594336.html
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/38/1562053898_88:0:2471:1787_1920x0_80_0_0_291a1775019b1b8549e7c2a10fe49162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, владимир зеленский, петр порошенко, виктор медведчук
18:39 19.01.2022
 
Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков

Эксперт Панина: конфликт Зеленского и Порошенко напоминает борьбу нанайских мальчиков

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, а также судебное преследование последнего напоминает фарс и цирковые номера, считает директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.
"Сегодня стало окончательно ясно, что обещания Зеленского привлечь Порошенко к ответственности ничего не стоят. Весь ажиотаж вокруг возможного ареста Порошенко оказался лишь пропагандистской имитацией", - сказала она РИА Новости.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
17:38
Порошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" Зеленского
"Борьба Зеленского с Порошенко напоминает исполнявшийся в советском цирке эстрадный номер "борьба нанайских мальчиков", когда один артист надевал на себя специальный костюм и изображал сразу двух борцов. Очевидно, что Зеленскому в силу его профессии хорошо известен этот аттракцион, ловко создающий иллюзию борьбы между разными силами", - отметила Панина.
По ее словам, последние события показали, что объявленная Зеленским "борьба с олигархами" - фейк, очередная попытка ввести украинцев в заблуждение.
"Вместе c тем, власть устраивает репрессии лишь против одной политической силы – "Оппозиционной платформы", которая представляет собой реальную альтернативу нынешнему курсу. Главный удар наносится при этом по Виктору Медведчуку, являющемуся сильным лидером, авторитет которого пугает киевские власти. Сформировавшийся после госпереворота 2014 года киевский режим сохраняет полную преемственность своих худших проявлений. И при Порошенко, и при Зеленском он в равной мере служит усилению репрессивного произвола и разжиганию войны", - подчеркнула Панина.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:14
Порошенко запел в суде
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение суда выразило желание Госбюро расследований.
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным
01:36Байден оценил последствия возможных санкций Запада против России для мира
01:33Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
Лента новостейМолния
Байден рассматривает возможность нового саммита с ПутинымБайден оценил последствия возможных санкций Запада против России для мираБайден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на УкраинуБайден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных