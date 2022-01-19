https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768617287.html

Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков

Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков - РИА Новости, 19.01.2022

Эксперт назвала конфликт Зеленского и Порошенко борьбой нанайских мальчиков

Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, а также судебное преследование последнего напоминает фарс и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:39

2022-01-19T18:39

2022-01-19T18:39

в мире

киев

владимир зеленский

петр порошенко

виктор медведчук

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, а также судебное преследование последнего напоминает фарс и цирковые номера, считает директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина."Сегодня стало окончательно ясно, что обещания Зеленского привлечь Порошенко к ответственности ничего не стоят. Весь ажиотаж вокруг возможного ареста Порошенко оказался лишь пропагандистской имитацией", - сказала она РИА Новости."Борьба Зеленского с Порошенко напоминает исполнявшийся в советском цирке эстрадный номер "борьба нанайских мальчиков", когда один артист надевал на себя специальный костюм и изображал сразу двух борцов. Очевидно, что Зеленскому в силу его профессии хорошо известен этот аттракцион, ловко создающий иллюзию борьбы между разными силами", - отметила Панина.По ее словам, последние события показали, что объявленная Зеленским "борьба с олигархами" - фейк, очередная попытка ввести украинцев в заблуждение."Вместе c тем, власть устраивает репрессии лишь против одной политической силы – "Оппозиционной платформы", которая представляет собой реальную альтернативу нынешнему курсу. Главный удар наносится при этом по Виктору Медведчуку, являющемуся сильным лидером, авторитет которого пугает киевские власти. Сформировавшийся после госпереворота 2014 года киевский режим сохраняет полную преемственность своих худших проявлений. И при Порошенко, и при Зеленском он в равной мере служит усилению репрессивного произвола и разжиганию войны", - подчеркнула Панина.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение суда выразило желание Госбюро расследований.

https://ria.ru/20220119/royal-1768594336.html

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

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в мире, киев, владимир зеленский, петр порошенко, виктор медведчук