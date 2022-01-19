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Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище

Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.01.2022

Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище

Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:01

2022-01-19T15:01

2022-01-19T16:14

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Он скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.Причиной смерти журналиста стал сердечный приступ.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести — Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия — Культура".

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общество, доминикана, москва, вгтрк, михаил зеленский, новости культуры, россия, культура