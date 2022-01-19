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https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768554143.html
Коллега оценил вклад Зеленского в развитие телевидения
Коллега оценил вклад Зеленского в развитие телевидения - РИА Новости, 19.01.2022
Коллега оценил вклад Зеленского в развитие телевидения
Благодаря журналисту Михаилу Зеленскому началось новое телевидение, он превратил себя из журналиста в журналиста-шоумена, сообщил журналист, продюсер Александр... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:39
2022-01-19T14:47
общество
вгтрк
россия
умер телеведущий михаил зеленский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Благодаря журналисту Михаилу Зеленскому началось новое телевидение, он превратил себя из журналиста в журналиста-шоумена, сообщил журналист, продюсер Александр Митрошенков во время панихиды на Троекуровском кладбище.Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В среду проходит панихида и похороны на Троекуровском кладбище.По его словам, он видел, как день за днём Михаил боролся внутри сам с собой и постепенно становился абсолютно другим."Он по-настоящему запустил проект, по-настоящему проект стал культовым. И я благодарен, Миша, тебе, что благодаря тебе началось новое телевидение. Все коллеги и друзья, которые были с тобой в эти дни, помнят как самое счастливое то время", - отметил Митрошенков.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
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общество, вгтрк, россия, умер телеведущий михаил зеленский
14:39 19.01.2022 (обновлено: 14:47 19.01.2022)
 
Коллега оценил вклад Зеленского в развитие телевидения

Продюсер Митрошенков: благодаря журналисту Михаилу Зеленскому началось новое телевидение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском
Цветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Цветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Благодаря журналисту Михаилу Зеленскому началось новое телевидение, он превратил себя из журналиста в журналиста-шоумена, сообщил журналист, продюсер Александр Митрошенков во время панихиды на Троекуровском кладбище.
Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В среду проходит панихида и похороны на Троекуровском кладбище.
"Шоу "Прямой эфир", а это был новый проект… очень важный проект для канала. Казалось, что ему будет непросто, потому что информационный ведущий стал ведущим главного ток-шоу канала. И я видел, как было мучительно больно ему превращать себя из просто журналиста в журналиста-шоумена", - сказал Митрошенков.
По его словам, он видел, как день за днём Михаил боролся внутри сам с собой и постепенно становился абсолютно другим.
"Он по-настоящему запустил проект, по-настоящему проект стал культовым. И я благодарен, Миша, тебе, что благодаря тебе началось новое телевидение. Все коллеги и друзья, которые были с тобой в эти дни, помнят как самое счастливое то время", - отметил Митрошенков.
С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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ОбществоВГТРКРоссияУмер телеведущий Михаил Зеленский
 
 
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