Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко

Журналиста Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко
Гражданская панихида по журналисту ВГТРК состоялась в прощальном зале похоронного дома "Троекурово".
Гражданская панихида по журналисту ВГТРК состоялась в прощальном зале похоронного дома "Троекурово".
Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном.
Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном.
Проститься с Зеленским пришли его коллеги и друзья. На фото — журналист Эрнест Мацкявичюс.
Проститься с Зеленским пришли его коллеги и друзья. На фото — журналист Эрнест Мацкявичюс.
Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков назвал потерю журналиста невосполнимой.
Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков назвал потерю журналиста невосполнимой.
"Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет, — сказал Шумаков на панихиде. — Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света…"
"Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет, — сказал Шумаков на панихиде. — Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света…"
Священнослужитель отпевает телеведущего Михаила Зеленского.
Священнослужитель отпевает телеведущего Михаила Зеленского.
Коллеги Михаила Зеленского выразили соболезнования его родным.
Коллеги Михаила Зеленского выразили соболезнования его родным.
Из желающих проститься с телеведущим образовалась огромная очередь.
Из желающих проститься с телеведущим образовалась огромная очередь.
Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане.
Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане.
Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко.
Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко.
Гражданская панихида по журналисту ВГТРК состоялась в прощальном зале похоронного дома "Троекурово".
Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном.
Проститься с Зеленским пришли его коллеги и друзья. На фото — журналист Эрнест Мацкявичюс.
Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков назвал потерю журналиста невосполнимой.
"Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет, — сказал Шумаков на панихиде. — Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света…"
Священнослужитель отпевает телеведущего Михаила Зеленского.
Коллеги Михаила Зеленского выразили соболезнования его родным.
Из желающих проститься с телеведущим образовалась огромная очередь.
Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане.
Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко.