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Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко
Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко - РИА Новости, 19.01.2022
Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко
Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом телеведущим, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:47
2022-01-19T16:59
общество
вгтрк
михаил зеленский
россия
умер телеведущий михаил зеленский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом телеведущим, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В среду проходят панихида и похороны на Троекуровском кладбище."Рядом с Доренко", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где будет находиться могила Зеленского.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
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общество, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский
13:47 19.01.2022 (обновлено: 16:59 19.01.2022)
 
Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко

Журналиста Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом телеведущим, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, сообщили РИА Новости в ВГТРК.
Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В среду проходят панихида и похороны на Троекуровском кладбище.
Прощание с Михаилом Зеленским
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида по журналисту ВГТРК состоялась в прощальном зале похоронного дома "Троекурово".

Актер Сергей Померанцев на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
1 из 10

Гражданская панихида по журналисту ВГТРК состоялась в прощальном зале похоронного дома "Троекурово".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном.

Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном
2 из 10

Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Проститься с Зеленским пришли его коллеги и друзья. На фото — журналист Эрнест Мацкявичюс.

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
3 из 10

Проститься с Зеленским пришли его коллеги и друзья. На фото — журналист Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков назвал потерю журналиста невосполнимой.

Заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала Культура Сергей Шумаков на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
4 из 10

Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков назвал потерю журналиста невосполнимой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет, — сказал Шумаков на панихиде. — Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света…"

Фотография телеведущего Михаила Зеленского, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
5 из 10

"Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет, — сказал Шумаков на панихиде. — Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света…"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Священнослужитель отпевает телеведущего Михаила Зеленского.

Священнослужитель во время отпевания телеведущего Михаила Зеленского, который скончался 11 января на 47-м году жизни, в прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве
6 из 10

Священнослужитель отпевает телеведущего Михаила Зеленского.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коллеги Михаила Зеленского выразили соболезнования его родным.

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
7 из 10

Коллеги Михаила Зеленского выразили соболезнования его родным.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Из желающих проститься с телеведущим образовалась огромная очередь.

Люди на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
8 из 10

Из желающих проститься с телеведущим образовалась огромная очередь.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане.

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
9 из 10

Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко.

Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским
10 из 10

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Гражданская панихида по журналисту ВГТРК состоялась в прощальном зале похоронного дома "Троекурово".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Проститься с Зеленским пришли его коллеги и друзья. На фото — журналист Эрнест Мацкявичюс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков назвал потерю журналиста невосполнимой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет, — сказал Шумаков на панихиде. — Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света…"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Священнослужитель отпевает телеведущего Михаила Зеленского.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Коллеги Михаила Зеленского выразили соболезнования его родным.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Из желающих проститься с телеведущим образовалась огромная очередь.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Доренко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Рядом с Доренко", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где будет находиться могила Зеленского.
С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
Телеведущий Михаил Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 02:00
Биография телеведущего Михаила Зеленского
 
ОбществоВГТРКМихаил ЗеленскийРоссияУмер телеведущий Михаил Зеленский
 
 
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