https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768543234.html

Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко

Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко - РИА Новости, 19.01.2022

Журналиста Зеленского похоронят рядом с телеведущим Доренко

Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом телеведущим, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:47

2022-01-19T13:47

2022-01-19T16:59

общество

вгтрк

михаил зеленский

россия

умер телеведущий михаил зеленский

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище рядом телеведущим, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В среду проходят панихида и похороны на Троекуровском кладбище."Рядом с Доренко", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где будет находиться могила Зеленского.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html

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общество, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский