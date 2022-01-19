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В Москве прошла гражданская панихида по Михаилу Зеленскому

В Москве прошла гражданская панихида по Михаилу Зеленскому - РИА Новости, 19.01.2022

В Москве прошла гражданская панихида по Михаилу Зеленскому

Гражданская панихида по журналисту ВГТРК Михаилу Зеленскому завершилась в среду на московском Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:09

2022-01-19T13:09

2022-01-19T14:54

общество

доминикана

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михаил зеленский

россия

умер телеведущий михаил зеленский

культура

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гражданская панихида по журналисту ВГТРК Михаилу Зеленскому завершилась в среду на московском Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ."Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет", - сказал заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков на панихиде.По его словам, камера видит какой-то совершенно особенный свет."Уход Миши для нашего канала в этом смысле - потеря лучика света… это незаменимая потеря", - отметил Шумаков.Он выразил соболезнования родным и близким."Это для нас действительно большая потеря, и, боюсь, мы это почувствуем довольно быстро", - сказал в завершении Шумаков.Сейчас прощание с журналистом завершилось.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html

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общество, доминикана, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский