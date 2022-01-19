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В Москве началась гражданская панихида по Михаилу Зеленскому
В Москве началась гражданская панихида по Михаилу Зеленскому - РИА Новости, 19.01.2022
В Москве началась гражданская панихида по Михаилу Зеленскому
Гражданская панихида по журналисту ВГТРК Михаилу Зеленскому началась в среду на московском Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:22
2022-01-19T11:22
2022-01-19T13:02
общество
доминикана
вгтрк
михаил зеленский
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умер телеведущий михаил зеленский
культура
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гражданская панихида по журналисту ВГТРК Михаилу Зеленскому началась в среду на московском Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.Гражданская панихида началась в 11.15 на Троекуровском кладбище в ритуальном зале.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html
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общество, доминикана, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский
11:22 19.01.2022 (обновлено: 13:02 19.01.2022)
В Москве началась гражданская панихида по Михаилу Зеленскому
На Троекуровском кладбище началась гражданская панихида по журналисту Михаилу Зеленскому