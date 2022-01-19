Юрист рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

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Юрист Спиридонова: коммерческие сами устанавливают коэффициент индексации зарплат
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Индексация заработной платы, по своей правовой сути, ни что иное как государственная гарантия по оплате труда работников, и всем гражданам, работающим по трудовому договору, должна гарантироваться индексация, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации", — отметила юрист.
При этом, по словам Спиридоновой, в Трудовом кодексе не предусмотрена единая для всех работников индексация заработной платы. Например, работодатели, не получающие бюджетного финансирования, сами устанавливают порядок и условия индексации, в том числе и ее размер и периодичность.
Коммерческие компании имеют право сами устанавливать коэффициент индексации, заключила Спиридонова.
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