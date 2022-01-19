https://ria.ru/20220119/zarplata-1768472021.html

Юрист рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Юрист рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году - РИА Новости, 19.01.2022

Юрист рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Индексация заработной платы, по своей правовой сути, ни что иное как государственная гарантия по оплате труда работников, и всем гражданам, работающим по... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:15

2022-01-19T03:15

2022-01-19T03:15

общество

инфляция

зарплата

работа

ассоциация юристов россии

мария спиридонова

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Индексация заработной платы, по своей правовой сути, ни что иное как государственная гарантия по оплате труда работников, и всем гражданам, работающим по трудовому договору, должна гарантироваться индексация, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.При этом, по словам Спиридоновой, в Трудовом кодексе не предусмотрена единая для всех работников индексация заработной платы. Например, работодатели, не получающие бюджетного финансирования, сами устанавливают порядок и условия индексации, в том числе и ее размер и периодичность.Коммерческие компании имеют право сами устанавливать коэффициент индексации, заключила Спиридонова.

https://ria.ru/20220105/pensii-1766453779.html

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общество, инфляция, зарплата, работа, ассоциация юристов россии, мария спиридонова, россия