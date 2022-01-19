https://ria.ru/20220119/zapad-1768425901.html

Запад разглядел новую угрозу для себя

Запад разглядел новую угрозу для себя - РИА Новости, 19.01.2022

Запад разглядел новую угрозу для себя

В Великобритании разгорается странный скандал, в связи с которым всуе регулярно поминается агент 007. Упоминают этого персонажа и китайские публицисты,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:07

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В Великобритании разгорается странный скандал, в связи с которым всуе регулярно поминается агент 007. Упоминают этого персонажа и китайские публицисты, британские — да хотя бы потому, что в центре скандала ведомство, братское тому, где Бонд работал (или все еще работает, потому что он бессмертен). А именно: контрразведка, MI5.Эта самая контрразведка отправила предупреждение в британский парламент насчет того, что Кристина Ли — окопавшийся в Лондоне агент Китая, пытающийся повлиять на англичан в пользу опять же Китая. И начался многоголосый вопль (прежде всего в парламенте), а один сильно консервативный лидер и бывший глава соответствующей партии Йен Дункан Смит и вовсе призвал Кристину депортировать.В разведке, понятно, бывает всякое, но как-то мы — в том числе благодаря книгам о том же Джеймсе Бонде — привыкли к тому, что разведка работает тихо. А в острых ситуациях что делал сам Бонд, значившийся ликвидатором, то есть официальным убийцей всяческих нехороших агентов, которых иными путями трудно обезвредить? Пробирался, убивал, исчезал. Но тут тайное ведомство выступает с открытым призывом. Странно.И еще более странно, что никаких тайных агентов в данном случае нет. Кристина Ли — агент открытый и официальный, ее юридическая фирма годами работала как лоббист интересов всех и всяческих китайцев в своей стране, то есть Великобритании. Сама Кристина (58 лет) — британская подданная, так что депортировать ее было бы сложно. Она приехала в страну — точнее, ее привезли туда родители — 48 лет назад из тогдашней британской колонии Гонконг, то есть к Китаю она имеет весьма косвенное отношение.Зато она имеет прямое отношение к британскому политическому классу, получала награды и похвалы из рук и уст премьер-министров Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. За что? За ее деятельность по сближению китайской общины с прочими и за пожертвования в адрес британских партий и политиков — открытые, конечно. Теперь за все то же самое ее называют китайским агентом.Конечно, хороший сценарист, создающий очередного Бонда, тут что-то придумает: может, Кристину завербовала пекинская разведка в девятилетнем возрасте. Но кино — это кино, а в реальности ситуация вписывается в совсем другой сценарий: внезапно вспыхнувший патологический страх перед Китаем и всем китайским. И не только в Великобритании. Вспомним, что начало твориться в США примерно четыре-пять лет назад. Та же паника: китайцы везде. Начали закрывать центры китайского языка и культуры в университетах (Центры Конфуция), гоняться за призраками китайских хакеров, а тут подвернулась пандемия — и вполне официальные лица прежней администрации всерьез попытались обвинить Пекин в том, что уханьский вирус был специально задуман для подрыва Америки и мира в целом. Результат: китайская община в США заявляет об атмосфере повсеместного подозрения и неприязни к любым китайцам вообще.Оговорка: мы привыкли к тому, что все то же самое и в тот же период времени относится к России и россиянам. Все правильно, та же истерика, в том числе в отношении российской диаспоры. Просто Китай у них сейчас на первом месте, мы на втором, а так — да, атмосфера похожа.И не только в США или Великобритании. Вот длинный репортаж-расследование на тему, как "восточный Запад", Австралия и Япония, теперь относятся к китайским студентам, особенно изучающим нечто, связанное с высокими технологиями. Вплоть до того, что прочих студентов прогоняют через курсы бдительности, объясняя, как соученики будут их вербовать. В общем, все китайцы — вражеские агенты. Ну и русские тоже.Давайте посмотрим, что перед нами: катаклизм громадных масштабов, водораздел во всей истории того, что мы называем западной цивилизацией. Ну то есть вражеских шпионов там боялись всегда, и это правильно — бдительность прежде всего. Но давайте вспомним с легкой сочувственной грустью об одной из несущих конструкций того, что мы называем Западом.Эта конструкция выглядела так: в соревновании двух экономических и ценностных систем западная не могла не выиграть в силу своего очевидного превосходства. У них — свобода, у прочих — угнетение и цензура, не говоря о всяких гулагах. У них — супермаркеты, у прочих — синяя курица, за которой надо было стоять в очереди.И основой основ было твердое убеждение: как только у человека появлялся малейший шанс вырваться из-за железного занавеса, этот человек оставался там, где его ждала свобода и супермаркеты, и только в очень редких случаях такого человека можно было заподозрить в том, что он по принуждению (или в силу особой упертости и фанатизма) будет работать на своих прежних хозяев.И давайте скажем честно об очевидном: да, в соревновании систем СССР и Китай проигрывали, невозвращенцев с Запада были тысячи. Далеко не все они занимались пропагандой на направленных на Восток радиоголосах — таких были единицы, прочие просто как-то устраивались и жили. Так было, прежде всего, в классические по этой части 1970-е годы, когда в СССР надломилась волна энтузиазма 60-х по части социализма с человеческим лицом. Но в 70-е, и до того, и после никто на Западе не подвергал сомнению мощные программы по выдергиванию из-за железного занавеса любого количества людей — знаменитых и не очень. Это работало на развал конкурента и укрепляло западные экономики и общества.Сомневаетесь — спросите у человека, который написал больше романов о Джеймсе Бонде, чем основоположник серии Йен Флеминг: речь о Джоне Гарднере. Он писал также и другие книги (без Бонда), и вот там поддержание транзита людей из "Восточного блока" описывается очень грамотно. Так же как и то, что среди перебежавших были и шпионы.Но никогда в те годы не подвергался сомнению общий принцип: что в целом те, кто покинул соцлагерь и оказался на Западе, — это люди, которые ну никак не могут быть угрозой. Наоборот, это "наши", это весомое доказательство превосходства Запада, и относиться к этому живому доказательству надо как минимум сочувственно.И кто бы тогда, в 1970-е, сказал Западу, что в будущем ситуация перевернется, убеждение в собственном превосходстве обломится, а они будут видеть вражеских агентов буквально во всех русских и китайцах?

https://ria.ru/20220113/agent-1767741457.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/frg-1767678242.html

https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html

https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html

https://ria.ru/20220114/sammit-1767821925.html

https://ria.ru/20220112/pushkov-1767333622.html

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авторы, сша, китай, великобритания, служба безопасности великобритании mi5 , россия