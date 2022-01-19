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Рязанская область
Рязанская область
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Глава Рязанской области посетил центр занятости
Глава Рязанской области посетил центр занятости - РИА Новости, 19.01.2022
Глава Рязанской области посетил центр занятости
Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:46
2022-01-19T18:46
рязанская область
общество
рязанская область
скопинский район
николай любимов
россия
занятость
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай Любимов.В среду глава региона ознакомился с деятельностью модернизированного сектора отдела областного центра занятости населения по Скопинскому району, пообщался с его сотрудниками и посетителями. Он осмотрел зоны приема и оказания услуг людям, обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, многофункциональный зал. Модернизация отдела велась в рамках национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография". На ремонт направили более 10 миллионов рублей."В таких учреждениях, как центры занятости, должны создаваться современные и комфортные условия, чтобы люди видели, что здесь им действительно помогут, и для этого есть все современные инструменты. Уверен, после проведенной модернизации центра его работа станет более эффективной, это уже видно", - сказал журналистам Любимов.По данным правительства Рязанской области, регион стал одной из площадок для апробации инициатив Федерального центра компетенций в сфере занятости, который работает над концепцией преобразования государственных услуг службы занятости, в том числе путем перевода их в электронный вид, внедрения комплексного и адресного подхода.
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общество, рязанская область, скопинский район, николай любимов, россия, занятость
18:46 19.01.2022
 
Глава Рязанской области посетил центр занятости

Глава Рязанской области Любимов: в центрах занятости должны быть современные условия

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай Любимов.
В среду глава региона ознакомился с деятельностью модернизированного сектора отдела областного центра занятости населения по Скопинскому району, пообщался с его сотрудниками и посетителями. Он осмотрел зоны приема и оказания услуг людям, обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, многофункциональный зал. Модернизация отдела велась в рамках национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография". На ремонт направили более 10 миллионов рублей.
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"В таких учреждениях, как центры занятости, должны создаваться современные и комфортные условия, чтобы люди видели, что здесь им действительно помогут, и для этого есть все современные инструменты. Уверен, после проведенной модернизации центра его работа станет более эффективной, это уже видно", - сказал журналистам Любимов.
По данным правительства Рязанской области, регион стал одной из площадок для апробации инициатив Федерального центра компетенций в сфере занятости, который работает над концепцией преобразования государственных услуг службы занятости, в том числе путем перевода их в электронный вид, внедрения комплексного и адресного подхода.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Рязанская областьОбществоРязанская областьСкопинский районНиколай ЛюбимовРоссияЗанятость
 
 
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