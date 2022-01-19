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Глава Рязанской области посетил центр занятости
Глава Рязанской области посетил центр занятости - РИА Новости, 19.01.2022
Глава Рязанской области посетил центр занятости
Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:46
2022-01-19T18:46
2022-01-19T18:46
рязанская область
общество
рязанская область
скопинский район
николай любимов
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занятость
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай Любимов.В среду глава региона ознакомился с деятельностью модернизированного сектора отдела областного центра занятости населения по Скопинскому району, пообщался с его сотрудниками и посетителями. Он осмотрел зоны приема и оказания услуг людям, обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, многофункциональный зал. Модернизация отдела велась в рамках национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография". На ремонт направили более 10 миллионов рублей."В таких учреждениях, как центры занятости, должны создаваться современные и комфортные условия, чтобы люди видели, что здесь им действительно помогут, и для этого есть все современные инструменты. Уверен, после проведенной модернизации центра его работа станет более эффективной, это уже видно", - сказал журналистам Любимов.По данным правительства Рязанской области, регион стал одной из площадок для апробации инициатив Федерального центра компетенций в сфере занятости, который работает над концепцией преобразования государственных услуг службы занятости, в том числе путем перевода их в электронный вид, внедрения комплексного и адресного подхода.
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общество, рязанская область, скопинский район, николай любимов, россия, занятость
Глава Рязанской области посетил центр занятости
Глава Рязанской области Любимов: в центрах занятости должны быть современные условия