https://ria.ru/20220119/zanyatost-1768619075.html

Глава Рязанской области посетил центр занятости

Глава Рязанской области посетил центр занятости - РИА Новости, 19.01.2022

Глава Рязанской области посетил центр занятости

Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:46

2022-01-19T18:46

2022-01-19T18:46

рязанская область

общество

рязанская область

скопинский район

николай любимов

россия

занятость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Посещающие центры занятости жители Рязанской области должны видеть, что им помогут, и для этого есть все современные инструменты, считает губернатор Николай Любимов.В среду глава региона ознакомился с деятельностью модернизированного сектора отдела областного центра занятости населения по Скопинскому району, пообщался с его сотрудниками и посетителями. Он осмотрел зоны приема и оказания услуг людям, обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, многофункциональный зал. Модернизация отдела велась в рамках национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография". На ремонт направили более 10 миллионов рублей."В таких учреждениях, как центры занятости, должны создаваться современные и комфортные условия, чтобы люди видели, что здесь им действительно помогут, и для этого есть все современные инструменты. Уверен, после проведенной модернизации центра его работа станет более эффективной, это уже видно", - сказал журналистам Любимов.По данным правительства Рязанской области, регион стал одной из площадок для апробации инициатив Федерального центра компетенций в сфере занятости, который работает над концепцией преобразования государственных услуг службы занятости, в том числе путем перевода их в электронный вид, внедрения комплексного и адресного подхода.

https://ria.ru/20220114/startapy-1767871953.html

https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html

рязанская область

скопинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рязанская область, скопинский район, николай любимов, россия, занятость