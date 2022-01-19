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Земля стала непригодня для жизни по одному показателю
Ученые заявили о превышении допустимого уровня химзагрязнения на Земле - РИА Новости, 19.01.2022
Земля стала непригодня для жизни по одному показателю
Ученые из Стокгольмского центра изучения устойчивости среды и университета Гетеборга заявили, что человечество уже превысило допустимый порог химического... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:01
2022-01-19T13:55
в мире
гетеборг
швеция
земля
стокгольм
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ученые из Стокгольмского центра изучения устойчивости среды и университета Гетеборга заявили, что человечество уже превысило допустимый порог химического загрязнения планеты. Об этом пишет The Guardian."Скорость, с которой общества и производят новые химикаты, и выпускают их в атмосферу, превышает дозволенные рамки, внутри которых возможна безопасная жизнь на Земле", — заявила участница исследования Патриция Вилларубия-Гомес в беседе с изданием.По словам специалистов, такое загрязнение угрожает планете на всех возможных уровнях.Чтобы замедлить этот процесс, они призывают шире использовать возобновляемые материалы и источники энергии.Превышение допустимого порога химического загрязнения стало пятым масштабным ударом по экологической безопасности Земли, пишет издание. Ранее человечество спровоцировало слишком сильное глобальное потепление, уничтожило дикую среду и биоразнообразие, а также перешло порог загрязнения фосфором и азотом, пояснили ученые.
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в мире, гетеборг, швеция, земля, стокгольм
13:01 19.01.2022 (обновлено: 13:55 19.01.2022)
 
Ученые заявили о превышении допустимого уровня химзагрязнения на Земле

Шведские ученые заявили о превышении человечеством порога химического загрязнения планеты

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ученые из Стокгольмского центра изучения устойчивости среды и университета Гетеборга заявили, что человечество уже превысило допустимый порог химического загрязнения планеты. Об этом пишет The Guardian.
"Скорость, с которой общества и производят новые химикаты, и выпускают их в атмосферу, превышает дозволенные рамки, внутри которых возможна безопасная жизнь на Земле", — заявила участница исследования Патриция Вилларубия-Гомес в беседе с изданием.
По словам специалистов, такое загрязнение угрожает планете на всех возможных уровнях.
Чтобы замедлить этот процесс, они призывают шире использовать возобновляемые материалы и источники энергии.
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Превышение допустимого порога химического загрязнения стало пятым масштабным ударом по экологической безопасности Земли, пишет издание. Ранее человечество спровоцировало слишком сильное глобальное потепление, уничтожило дикую среду и биоразнообразие, а также перешло порог загрязнения фосфором и азотом, пояснили ученые.
 
В миреГетеборгШвецияЗемляСтокгольм
 
 
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