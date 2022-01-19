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В России подешевели яйца
В России подешевели яйца - РИА Новости, 19.01.2022
В России подешевели яйца
Гречка в России с 11 по 14 января подорожала на 0,42%, сахар - на 0,46%, подсолнечное масло, мясо кур и яйца дешевеют, говядина стала дороже на 0,25%, следует... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:30
2022-01-19T19:30
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
яйца
цены
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гречка в России с 11 по 14 января подорожала на 0,42%, сахар - на 0,46%, подсолнечное масло, мясо кур и яйца дешевеют, говядина стала дороже на 0,25%, следует из данных Росстата.Цены на сахар-песок за период с 11 по 14 января в среднем по России увеличились на 0,46%, с начала года к отчетной дате - на 1,12%. По данным Росстата, в 63 субъектах РФ цена на него выросла на 0,1-2,6%, в 15 - цены не изменились, а в семи регионах - снизились на 0,1-0,9%.Подсолнечное масло подешевело на 0,08%, в том числе в 29 субъектах РФ - на 0,1-7,2%. "В 20 субъектах цены не изменились. В 36 субъектах цены выросли на 0,1-1,6%", - говорится в материалах статведомства. С начала года по 14 января подсолнечное масло в РФ в среднем стало дороже на 0,12%.Гречка с 11 по 14 января выросла в цене на 0,42%, с начала года - на 1,19%. В том числе в 52 регионах страны она подорожала на 0,1-5%, в 16 - цены не изменились, в 17 - снизились на 0,1-3,5%.Куриные яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,14%, в том числе в 63 субъектах РФ – на 0,1-5%. "В 5 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на яйца куриные стали дороже на 0,1-1,7%", - сообщает Росстат. С начала года цена на яйца снизилась на 1,06%.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране с 11 по 14 января снизились на 0,42%, а с начала года по 14 января - 0,52%. В 57 субъектах РФ цены стали ниже на 0,1-2,5%, в девяти - не изменились, в 19 субъектах - выросли на 0,1-1,8%.Пшеничная мука с 11 по 14 января подорожала на 0,55% (с начала года - на 1,17%), черный хлеб - на 0,24% (с начала года - на 0,51%), макаронные изделия - на 0,69% (с начала года цены увеличились на 1,72%). Говядина с 11 по 14 января подорожала на 0,25%, с начала года - на 0,73%.Вермишель выросла в цене на 0,33% (с начала года – на 0,8%). Цены на белый хлеб выросли на 0,18% (с начала года - на 0,54%). Рис подорожал на 0,27% (с начала года - на 0,55%), пшено подешевело на 0,86% (с начала года цены снизились на 0,84%).Капуста и помидоры в России с 11 по 14 января прибавили в цене 2,11% и 2,03%, свекла и картофель стали дороже на 1,28% и 0,34% соответственно, бананы - на 1,13% следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,9%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 2,11%, помидоры выросли в цене на 2,03%, свекла - на 1,28%, морковь - на 0,74%, огурцы - на 0,59%, яблоки - на 0,62%, картофель - на 0,34%, а лук - на 0,13%.С начала года по 14 января в этом списке больше всего подорожали помидоры (на 8,9%), капуста (на 8,24%) и огурцы (на 8%). Цена на морковь в среднем выросла на 4,38%, свекла - на 2,74%, картофель стал дороже на 1,98%, лук - на 1,72%, яблоки - на 1,39%.С 11 по 14 января в России выросли цены на макаронные изделия (на 0,7%), на стерилизованное молоко и печенье (на 0,4%), на сливочное масло, маргарин и сметану (на 0,3%), на творог, сычужные сыры (на 0,2%), на мороженую рыбу (на 0,1%).Водка с 11 по 14 января подорожала на 0,27%, с начала года - на 0,72%.
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), яйца, цены, россия
19:30 19.01.2022
 
В России подешевели яйца

Росстат: в России с 11 по 14 января яйца подешевели на 1,14%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает упаковку с яйцами в гипермаркете "Ашан" в Москве
Покупатель выбирает упаковку с яйцами в гипермаркете Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатель выбирает упаковку с яйцами в гипермаркете "Ашан" в Москве
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гречка в России с 11 по 14 января подорожала на 0,42%, сахар - на 0,46%, подсолнечное масло, мясо кур и яйца дешевеют, говядина стала дороже на 0,25%, следует из данных Росстата.
Цены на сахар-песок за период с 11 по 14 января в среднем по России увеличились на 0,46%, с начала года к отчетной дате - на 1,12%. По данным Росстата, в 63 субъектах РФ цена на него выросла на 0,1-2,6%, в 15 - цены не изменились, а в семи регионах - снизились на 0,1-0,9%.
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Подсолнечное масло подешевело на 0,08%, в том числе в 29 субъектах РФ - на 0,1-7,2%. "В 20 субъектах цены не изменились. В 36 субъектах цены выросли на 0,1-1,6%", - говорится в материалах статведомства. С начала года по 14 января подсолнечное масло в РФ в среднем стало дороже на 0,12%.
Гречка с 11 по 14 января выросла в цене на 0,42%, с начала года - на 1,19%. В том числе в 52 регионах страны она подорожала на 0,1-5%, в 16 - цены не изменились, в 17 - снизились на 0,1-3,5%.
Куриные яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,14%, в том числе в 63 субъектах РФ – на 0,1-5%. "В 5 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на яйца куриные стали дороже на 0,1-1,7%", - сообщает Росстат. С начала года цена на яйца снизилась на 1,06%.
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Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране с 11 по 14 января снизились на 0,42%, а с начала года по 14 января - 0,52%. В 57 субъектах РФ цены стали ниже на 0,1-2,5%, в девяти - не изменились, в 19 субъектах - выросли на 0,1-1,8%.
Пшеничная мука с 11 по 14 января подорожала на 0,55% (с начала года - на 1,17%), черный хлеб - на 0,24% (с начала года - на 0,51%), макаронные изделия - на 0,69% (с начала года цены увеличились на 1,72%). Говядина с 11 по 14 января подорожала на 0,25%, с начала года - на 0,73%.
Вермишель выросла в цене на 0,33% (с начала года – на 0,8%). Цены на белый хлеб выросли на 0,18% (с начала года - на 0,54%). Рис подорожал на 0,27% (с начала года - на 0,55%), пшено подешевело на 0,86% (с начала года цены снизились на 0,84%).
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Капуста и помидоры в России с 11 по 14 января прибавили в цене 2,11% и 2,03%, свекла и картофель стали дороже на 1,28% и 0,34% соответственно, бананы - на 1,13% следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,9%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 2,11%, помидоры выросли в цене на 2,03%, свекла - на 1,28%, морковь - на 0,74%, огурцы - на 0,59%, яблоки - на 0,62%, картофель - на 0,34%, а лук - на 0,13%.
С начала года по 14 января в этом списке больше всего подорожали помидоры (на 8,9%), капуста (на 8,24%) и огурцы (на 8%). Цена на морковь в среднем выросла на 4,38%, свекла - на 2,74%, картофель стал дороже на 1,98%, лук - на 1,72%, яблоки - на 1,39%.
С 11 по 14 января в России выросли цены на макаронные изделия (на 0,7%), на стерилизованное молоко и печенье (на 0,4%), на сливочное масло, маргарин и сметану (на 0,3%), на творог, сычужные сыры (на 0,2%), на мороженую рыбу (на 0,1%).
Водка с 11 по 14 января подорожала на 0,27%, с начала года - на 0,72%.
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