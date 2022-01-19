https://ria.ru/20220119/yaytsa-1768625906.html

В России подешевели яйца

В России подешевели яйца - РИА Новости, 19.01.2022

В России подешевели яйца

Гречка в России с 11 по 14 января подорожала на 0,42%, сахар - на 0,46%, подсолнечное масло, мясо кур и яйца дешевеют, говядина стала дороже на 0,25%, следует... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:30

2022-01-19T19:30

2022-01-19T19:30

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

яйца

цены

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597818835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_319863f145d3006f87953ae23f9f07fd.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гречка в России с 11 по 14 января подорожала на 0,42%, сахар - на 0,46%, подсолнечное масло, мясо кур и яйца дешевеют, говядина стала дороже на 0,25%, следует из данных Росстата.Цены на сахар-песок за период с 11 по 14 января в среднем по России увеличились на 0,46%, с начала года к отчетной дате - на 1,12%. По данным Росстата, в 63 субъектах РФ цена на него выросла на 0,1-2,6%, в 15 - цены не изменились, а в семи регионах - снизились на 0,1-0,9%.Подсолнечное масло подешевело на 0,08%, в том числе в 29 субъектах РФ - на 0,1-7,2%. "В 20 субъектах цены не изменились. В 36 субъектах цены выросли на 0,1-1,6%", - говорится в материалах статведомства. С начала года по 14 января подсолнечное масло в РФ в среднем стало дороже на 0,12%.Гречка с 11 по 14 января выросла в цене на 0,42%, с начала года - на 1,19%. В том числе в 52 регионах страны она подорожала на 0,1-5%, в 16 - цены не изменились, в 17 - снизились на 0,1-3,5%.Куриные яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,14%, в том числе в 63 субъектах РФ – на 0,1-5%. "В 5 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на яйца куриные стали дороже на 0,1-1,7%", - сообщает Росстат. С начала года цена на яйца снизилась на 1,06%.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране с 11 по 14 января снизились на 0,42%, а с начала года по 14 января - 0,52%. В 57 субъектах РФ цены стали ниже на 0,1-2,5%, в девяти - не изменились, в 19 субъектах - выросли на 0,1-1,8%.Пшеничная мука с 11 по 14 января подорожала на 0,55% (с начала года - на 1,17%), черный хлеб - на 0,24% (с начала года - на 0,51%), макаронные изделия - на 0,69% (с начала года цены увеличились на 1,72%). Говядина с 11 по 14 января подорожала на 0,25%, с начала года - на 0,73%.Вермишель выросла в цене на 0,33% (с начала года – на 0,8%). Цены на белый хлеб выросли на 0,18% (с начала года - на 0,54%). Рис подорожал на 0,27% (с начала года - на 0,55%), пшено подешевело на 0,86% (с начала года цены снизились на 0,84%).Капуста и помидоры в России с 11 по 14 января прибавили в цене 2,11% и 2,03%, свекла и картофель стали дороже на 1,28% и 0,34% соответственно, бананы - на 1,13% следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,9%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 2,11%, помидоры выросли в цене на 2,03%, свекла - на 1,28%, морковь - на 0,74%, огурцы - на 0,59%, яблоки - на 0,62%, картофель - на 0,34%, а лук - на 0,13%.С начала года по 14 января в этом списке больше всего подорожали помидоры (на 8,9%), капуста (на 8,24%) и огурцы (на 8%). Цена на морковь в среднем выросла на 4,38%, свекла - на 2,74%, картофель стал дороже на 1,98%, лук - на 1,72%, яблоки - на 1,39%.С 11 по 14 января в России выросли цены на макаронные изделия (на 0,7%), на стерилизованное молоко и печенье (на 0,4%), на сливочное масло, маргарин и сметану (на 0,3%), на творог, сычужные сыры (на 0,2%), на мороженую рыбу (на 0,1%).Водка с 11 по 14 января подорожала на 0,27%, с начала года - на 0,72%.

https://ria.ru/20220118/podorozhanie-1768334728.html

https://ria.ru/20220116/zdorove-1768108552.html

https://ria.ru/20220115/khleb-1768005530.html

https://ria.ru/20220118/tseny-1768449099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), яйца, цены, россия