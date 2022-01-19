https://ria.ru/20220119/yaroslavl-1768563248.html
В Ярославской области самовыдвиженцы смогут участвовать в выборах
В Ярославской области самовыдвиженцы смогут участвовать в выборах - РИА Новости, 19.01.2022
В Ярославской области самовыдвиженцы смогут участвовать в выборах
Ярославская областная дума планирует утвердить изменения в местное законодательство и позволить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора, заявил... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:11
2022-01-19T15:11
2022-01-19T15:11
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Ярославская областная дума планирует утвердить изменения в местное законодательство и позволить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора, заявил председатель облдумы Михаил Боровицкий.Представитель облдумы пояснила РИА Новости, что фракции "Единая Россия" (имеющая в облдуме более двух третей мандатов) и ЛДПР выступили с инициативой внести изменения в областной закон о выборах, который позволит участвовать самовыдвиженцам в выборах главы региона. Предложения депутаты рассмотрят на февральском заседании."Для кандидатов в губернаторы это расширение возможностей при реализации своего избирательного права: идти на выборы от какой-либо партии или в порядке самовыдвижения. Сейчас по действующему закону кандидаты в губернаторы могут избираться только от политических партий. На мой взгляд, это не соответствуют ожиданиям жителей", - цитирует пресс-служба облдумы слова спикера Михаила Боровицкого.По мнению Боровицкого, в обществе существует "значительный запрос на личную субъективность политиков", когда они выступают не от партии, а от своего имени. "Во многих субъектах такие изменения уже приняты. Подготовлены аналогичные поправки в наш региональный закон о выборах в органы госвласти и органы местного самоуправления", - подчеркнул председатель облдумы.Принятие поправок позволит участвовать самовыдвиженцам на выборах губернатора уже в будущем сентябре. Выборы пройдут в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 12 октября прошлого года принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона. Евраев заявлял журналистам, что пока не готов озвучить, от какой партии будет баллотироваться в губернаторы.
https://ria.ru/20220117/gubernator-1768172386.html
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РИА Новости
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политика, ярославская область, владимир путин, единая россия, лдпр, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
В Ярославской области самовыдвиженцы смогут участвовать в выборах
В Ярославской области самовыдвиженцам разрешат участвовать в выборах губернатора
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Ярославская областная дума планирует утвердить изменения в местное законодательство и позволить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора, заявил председатель облдумы Михаил Боровицкий.
Представитель облдумы пояснила РИА Новости, что фракции "Единая Россия
" (имеющая в облдуме более двух третей мандатов) и ЛДПР
выступили с инициативой внести изменения в областной закон о выборах, который позволит участвовать самовыдвиженцам в выборах главы региона. Предложения депутаты рассмотрят на февральском заседании.
"Для кандидатов в губернаторы это расширение возможностей при реализации своего избирательного права: идти на выборы от какой-либо партии или в порядке самовыдвижения. Сейчас по действующему закону кандидаты в губернаторы могут избираться только от политических партий. На мой взгляд, это не соответствуют ожиданиям жителей", - цитирует пресс-служба облдумы слова спикера Михаила Боровицкого.
По мнению Боровицкого, в обществе существует "значительный запрос на личную субъективность политиков", когда они выступают не от партии, а от своего имени. "Во многих субъектах такие изменения уже приняты. Подготовлены аналогичные поправки в наш региональный закон о выборах в органы госвласти и органы местного самоуправления", - подчеркнул председатель облдумы.
Принятие поправок позволит участвовать самовыдвиженцам на выборах губернатора уже в будущем сентябре. Выборы пройдут в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин
12 октября прошлого года принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора, назначив бывшего замглавы ФАС
Михаила Евраева врио главы региона. Евраев заявлял журналистам, что пока не готов озвучить, от какой партии будет баллотироваться в губернаторы.