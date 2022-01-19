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Обвиняемый во взятках главврач больницы "Матросской тишины" не признал вину
Обвиняемый во взятках главврач больницы "Матросской тишины" не признал вину - РИА Новости, 19.01.2022
Обвиняемый во взятках главврач больницы "Матросской тишины" не признал вину
Задержанный главврач больницы при СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко находится в ИВС на Петровке, на условия не жалуется, но в шоке от произошедшего,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:09
2022-01-19T18:32
происшествия
москва
матросская тишина
онк
взятка
следственный комитет россии (ск рф)
ева меркачева
юлия иванова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Задержанный главврач больницы при СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко находится в ИВС на Петровке, на условия не жалуется, но в шоке от произошедшего, сообщила РИА Новости член московской ОНК Ева Меркачева."Он находится в ИВС на Петровке, задержали его в 6 утра, по его словам. На условия содержания он не жаловался. Говорит, что не понимает, за что его задержали", - сказала правозащитница."Вину не признает", - добавила Меркачева.Она сообщила, что, по словам задержанного, он очень переживает за своих подчинённых, врачей, которых опрашивали.Меркачева также высказала обеспокоенность тем, что теперь заключённых ещё меньше будут вывозить на медосвидетельствования."Теперь все заключённые, их родственники и мы, правозащитники, думаем, что никого теперь не будут отправлять на медицинские освидетельствования. Потому что любого врача, который даже заикнется, что человека нужно отправить на освидетельствование, будет попадать под подозрение. Это ужасно", - сказала правозащитница.По ее словам, до задержания Кравченко на медосвидетельствование отправляли немногих."Хотя больных, с онкологией очень много. Но их не отправляют, потому что боятся. Это чудовищная история", - добавила Меркачева.Ранее сообщалось, что начальник больницы СИЗО "Матросская тишина" обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Как сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступлений… "получение взятки за незаконные действия" и "превышение должностных полномочий".По данным следствия, с 2020 по 2021 год фигурант получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента, в ходе предварительного следствия установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов, сообщила Иванова.
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происшествия, москва, матросская тишина, онк, взятка, следственный комитет россии (ск рф), ева меркачева, юлия иванова, россия
18:09 19.01.2022 (обновлено: 18:32 19.01.2022)
 
Обвиняемый во взятках главврач больницы "Матросской тишины" не признал вину

Обвиняемый во взятках главврач больницы "Матросской тишины" Кравченко не признал вину

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Задержанный главврач больницы при СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко находится в ИВС на Петровке, на условия не жалуется, но в шоке от произошедшего, сообщила РИА Новости член московской ОНК Ева Меркачева.
"Он находится в ИВС на Петровке, задержали его в 6 утра, по его словам. На условия содержания он не жаловался. Говорит, что не понимает, за что его задержали", - сказала правозащитница.
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"Вину не признает", - добавила Меркачева.
Она сообщила, что, по словам задержанного, он очень переживает за своих подчинённых, врачей, которых опрашивали.
Меркачева также высказала обеспокоенность тем, что теперь заключённых ещё меньше будут вывозить на медосвидетельствования.
"Теперь все заключённые, их родственники и мы, правозащитники, думаем, что никого теперь не будут отправлять на медицинские освидетельствования. Потому что любого врача, который даже заикнется, что человека нужно отправить на освидетельствование, будет попадать под подозрение. Это ужасно", - сказала правозащитница.
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По ее словам, до задержания Кравченко на медосвидетельствование отправляли немногих.
"Хотя больных, с онкологией очень много. Но их не отправляют, потому что боятся. Это чудовищная история", - добавила Меркачева.
Ранее сообщалось, что начальник больницы СИЗО "Матросская тишина" обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Как сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступлений… "получение взятки за незаконные действия" и "превышение должностных полномочий".
По данным следствия, с 2020 по 2021 год фигурант получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента, в ходе предварительного следствия установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов, сообщила Иванова.
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ПроисшествияМоскваМатросская тишинаОНКВзяткаСледственный комитет России (СК РФ)Ева МеркачеваЮлия ИвановаРоссия
 
 
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