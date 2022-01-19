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В правительстве Германии подтвердили встречу Шольца и Блинкена

В правительстве Германии подтвердили встречу Шольца и Блинкена - РИА Новости, 19.01.2022

В правительстве Германии подтвердили встречу Шольца и Блинкена

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:18

2022-01-19T14:18

2022-01-19T14:18

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт."Как известно, американский госсекретарь будет завтра в Берлине, чтобы принять участие во встрече четырех министров иностранных дел - США, Великобритании, Франции и Германии, - по российско-украинскому конфликту, а также иранскому СВДП (совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе). Хозяином встречи будет МИД, но, тем не менее, объявляю встречу - госсекретарь Блинкен также встретится с канцлером Шольцем", - заявил Хебештрайт на брифинге в среду.По его словам, "крупных" мероприятий для прессы не предусмотрено.Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что помимо четырехсторонней встречи состоится двусторонняя встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с Блинкеном. Они обсудят международные темы, а также двусторонние вопросы. Около 14.15 местного времени (16.15 мск) состоится их пресс-конференция.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html

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