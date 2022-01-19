"Что за идиотизм!" Американцы отказались чем-либо жертвовать ради Украины

11:00 19.01.2022 (обновлено: 11:45 19.01.2022)
В США объяснили, почему нельзя допустить начала войны с Россией
Читатели WSJ предостерегли от войны с Россией из-за Украины
Российские военнослужащие
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal выступили категорически против гипотетической отправки американских войск для защиты Украины в случае "нападения" России.
Поводом для обсуждения послужила статья профессора международных отношений и гуманитарных наук в Бард-колледже Уолтера Мида, согласно которой экономические санкции больше не препятствуют развитию России и остановить ее сможет только военная угроза.
Прежде всего пользователи выразили недовольство возможностью участия американских и коалиционных сил в разрешении украинского кризиса.
"Вести войну с русскими — глупая затея. В ней могут погибнуть американские военные", — написал WILLIAM ROYCE.
"Путин выступает против усиления НАТО на границе с Россией и хочет знать, почему силы альянса вдруг находятся в полной боевой готовности. Нетрудно понять, почему Москва постоянно говорит о своих красных линиях", — считает Simon Smith.
Другие комментаторы откровенно разозлились, услышав о возможной отправке американских солдат для защиты Украины.
"Что за идиотизм! Почему американцы должны быть где-то рядом с Украиной? А где немцы, французы, англичане и итальянцы?" — задается вопросами Michael Clarey.
"Евросоюз должен очнуться, починить военную технику и вспомнить о наличии у себя хребта", — заключил tim harris.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле это выпады не раз опровергали, отмечая, что они используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва неоднократно подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.