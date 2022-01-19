https://ria.ru/20220119/voyna-1768507816.html

"Что за идиотизм!" Американцы отказались чем-либо жертвовать ради Украины

В США объяснили, почему нельзя допустить начала войны с Россией - РИА Новости, 19.01.2022

"Что за идиотизм!" Американцы отказались чем-либо жертвовать ради Украины

Читатели газеты The Wall Street Journal выступили категорически против гипотетической отправки американских войск для защиты Украины в случае "нападения"... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:00

2022-01-19T11:00

2022-01-19T11:45

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal выступили категорически против гипотетической отправки американских войск для защиты Украины в случае "нападения" России.Поводом для обсуждения послужила статья профессора международных отношений и гуманитарных наук в Бард-колледже Уолтера Мида, согласно которой экономические санкции больше не препятствуют развитию России и остановить ее сможет только военная угроза.Прежде всего пользователи выразили недовольство возможностью участия американских и коалиционных сил в разрешении украинского кризиса."Путин выступает против усиления НАТО на границе с Россией и хочет знать, почему силы альянса вдруг находятся в полной боевой готовности. Нетрудно понять, почему Москва постоянно говорит о своих красных линиях", — считает Simon Smith.Другие комментаторы откровенно разозлились, услышав о возможной отправке американских солдат для защиты Украины."Что за идиотизм! Почему американцы должны быть где-то рядом с Украиной? А где немцы, французы, англичане и итальянцы?" — задается вопросами Michael Clarey.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле это выпады не раз опровергали, отмечая, что они используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва неоднократно подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

https://ria.ru/20220118/garantiya-1768403411.html

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в мире, украина, сша, европа, евросоюз, россия