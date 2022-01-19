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Макрон призвал Европу вооружаться для обеспечения независимости
Макрон призвал Европу вооружаться для обеспечения независимости - РИА Новости, 19.01.2022
Макрон призвал Европу вооружаться для обеспечения независимости
Европа должна вооружаться для обеспечения своей независимости и защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:01
2022-01-19T17:01
в мире
европа
франция
совет ес
эммануэль макрон
frontex
европарламент
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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Европа должна вооружаться для обеспечения своей независимости и защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Одна из главных проблем связана с нашей безопасностью... Европа должна вооружаться не из недоверия к другим державам, нет, а для обеспечения своей независимости в этом мире насилия, чтобы не страдать от выбора других, чтобы быть свободной", - заявил Макрон в среду, выступая в Европарламенте.В первую очередь, отметил он, это нужно для восстановления контроля над границами и европейским пространством перед лицом геополитического беспорядка, террористической угрозы, нелегальной иммиграции, кибератак."Мы добились большого прогресса в продолжении укрепления механизма Frontex. В ходе французского председательства мы также проведем реформу шенгенской зоны, что является условием выполнения обещания о зоне свободного передвижения", - добавил французский лидер.В декабре Макрон сообщал, что Франция во время своего президентства в Совете Евросоюза инициирует реформу шенгенской зоны. Председательство Франции в Совете ЕС сроком на шесть месяцев началось с 1 января 2022 года.
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в мире, европа, франция, совет ес, эммануэль макрон, frontex, европарламент
17:01 19.01.2022
 
Макрон призвал Европу вооружаться для обеспечения независимости

Президент Франции Макрон призвал Европу вооружаться для обеспечения независимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Европа должна вооружаться для обеспечения своей независимости и защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Одна из главных проблем связана с нашей безопасностью... Европа должна вооружаться не из недоверия к другим державам, нет, а для обеспечения своей независимости в этом мире насилия, чтобы не страдать от выбора других, чтобы быть свободной", - заявил Макрон в среду, выступая в Европарламенте.
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Запад разглядел новую угрозу для себя
В первую очередь, отметил он, это нужно для восстановления контроля над границами и европейским пространством перед лицом геополитического беспорядка, террористической угрозы, нелегальной иммиграции, кибератак.
"Мы добились большого прогресса в продолжении укрепления механизма Frontex. В ходе французского председательства мы также проведем реформу шенгенской зоны, что является условием выполнения обещания о зоне свободного передвижения", - добавил французский лидер.
В декабре Макрон сообщал, что Франция во время своего президентства в Совете Евросоюза инициирует реформу шенгенской зоны. Председательство Франции в Совете ЕС сроком на шесть месяцев началось с 1 января 2022 года.
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В миреЕвропаФранцияСовет ЕСЭммануэль МакронFrontexЕвропарламент
 
 
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