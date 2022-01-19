14:21 19.01.2022 (обновлено: 14:31 19.01.2022)
В МИД призвали США прекратить поставки вооружений на Украину
Замглавы МИД Рябков призвал США прекратить поставки вооружений на Украину
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы призываем американских коллег, делали это на прошлой неделе и будем делать дальше, заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению минских соглашений... Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведения учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую угрозу", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.