https://ria.ru/20220119/volodin-1768525856.html

Володин поговорил по телефону с главой Народной скупщины Сербии

Володин поговорил по телефону с главой Народной скупщины Сербии - РИА Новости, 19.01.2022

Володин поговорил по телефону с главой Народной скупщины Сербии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером парламента Сербии Ивицей Дачичем, политики обсудили развитие межпарламентских... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:12

2022-01-19T12:12

2022-01-19T12:31

политика

сербия

вячеслав володин

госдума рф

ивица дачич

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером парламента Сербии Ивицей Дачичем, политики обсудили развитие межпарламентских отношений обеих стран, сообщается на думском сайте."Состоялся телефонный разговор председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Народной скупщины Республики Сербии Ивицы Дачича", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны обсудили развитие межпарламентских отношений России и Сербии, а также взаимодействие Госдумы и Народной скупщины в рамках многосторонних форматов.Также Володин отметил, что "отношения между парламентами России и Сербии успешно развиваются, нам важен диалог".Политики обсудили и вопрос предстоящего официального визита спикера Госдумы в Сербию.

https://ria.ru/20220116/serbiya-1768102438.html

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политика, сербия, вячеслав володин, госдума рф, ивица дачич, россия