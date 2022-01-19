https://ria.ru/20220119/volochkova-1768514162.html
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника - РИА Новости, 19.01.2022
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника
Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:03
2022-01-19T12:03
2022-01-19T12:28
шоубиз
шоу-бизнес
анастасия волочкова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151508/98/1515089885_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2a895da441f2ac0bc33da0d6eaa41215.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего жалобу на то, что балерина якобы находилась без маски во время полета.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полицию пришлось вызвать из-за отказа Волочковой надеть маску в самолете и выполнять требования представителей авиакомпании. Балерина и ее спутник Сергей позже подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции".Однако, по словам балерины, старший стюард просто "хотел докопаться" и стал провоцировать "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Прима считает, что такой поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком, добавив, что "70% пассажиров вообще были без масок, но они никому не интересны, ведь они не Волочкова".Она рассказала, что нарушение масочного режима было не единственной претензией — так, ее обвинили в распитии спиртного, принесенного на борт. Артистка отметила, что стюарды сами приносили лед и воду к напиткам, ничего не говоря о запрете алкоголя.По ее утверждению, подать в суд ей посоветовали полицейские, "которые были свидетелями всего этого бреда".Она также добавила, что будет подавать иск на основании клеветы и применения насилия, отметив, что "адвокаты подскажут, что еще написать". Волочкова утверждает, что "ни одного доказательства" ее вины у персонала самолета нет.В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html
https://ria.ru/20200803/1575317608.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151508/98/1515089885_141:0:2000:1394_1920x0_80_0_0_578a29eb95c7ad2c32f23706ed58f277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости
12:03 19.01.2022 (обновлено: 12:28 19.01.2022)
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника после конфликта в аэропорту из-за маски
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего жалобу на то, что балерина якобы находилась без маски во время полета.
"Конечно, буду подавать в суд, потому что совершенно несправедливая произошла ситуация из-за того, что я уступила место, которое сама купила, где больше места для ног, десятилетнему мальчику. Сама я сидела с остальными детьми на полу. Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе", – рассказала Волочкова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полицию пришлось вызвать из-за отказа Волочковой надеть маску в самолете и выполнять требования представителей авиакомпании. Балерина и ее спутник Сергей позже подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции".
Однако, по словам балерины, старший стюард просто "хотел докопаться" и стал провоцировать "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Прима считает, что такой поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком, добавив, что "70% пассажиров вообще были без масок, но они никому не интересны, ведь они не Волочкова".
Она рассказала, что нарушение масочного режима было не единственной претензией — так, ее обвинили в распитии спиртного, принесенного на борт. Артистка отметила, что стюарды сами приносили лед и воду к напиткам, ничего не говоря о запрете алкоголя.
"С полицией мы составили протокол на основании нарушения масочного режима, я написала короткое объяснение, что ничего не нарушала и снимала маску для принятия напитков", – рассказала она подробности произошедшего.
По ее утверждению, подать в суд ей посоветовали полицейские, "которые были свидетелями всего этого бреда".
"С сегодняшнего дня начнем этим заниматься. У нас есть имя провокатора. Заявление напишу на этого человека. За руку меня схватили, выкрутили мне руку, что за насилие такое? За что?" – резюмировала Волочкова.
Она также добавила, что будет подавать иск на основании клеветы и применения насилия, отметив, что "адвокаты подскажут, что еще написать". Волочкова утверждает, что "ни одного доказательства" ее вины у персонала самолета нет.
В 2020 году Волочкову оштрафовали
на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.