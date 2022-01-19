https://ria.ru/20220119/volochkova-1768514162.html

Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника

Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника - РИА Новости, 19.01.2022

Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника

Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:03

2022-01-19T12:03

2022-01-19T12:28

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего жалобу на то, что балерина якобы находилась без маски во время полета.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полицию пришлось вызвать из-за отказа Волочковой надеть маску в самолете и выполнять требования представителей авиакомпании. Балерина и ее спутник Сергей позже подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции".Однако, по словам балерины, старший стюард просто "хотел докопаться" и стал провоцировать "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Прима считает, что такой поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком, добавив, что "70% пассажиров вообще были без масок, но они никому не интересны, ведь они не Волочкова".Она рассказала, что нарушение масочного режима было не единственной претензией — так, ее обвинили в распитии спиртного, принесенного на борт. Артистка отметила, что стюарды сами приносили лед и воду к напиткам, ничего не говоря о запрете алкоголя.По ее утверждению, подать в суд ей посоветовали полицейские, "которые были свидетелями всего этого бреда".Она также добавила, что будет подавать иск на основании клеветы и применения насилия, отметив, что "адвокаты подскажут, что еще написать". Волочкова утверждает, что "ни одного доказательства" ее вины у персонала самолета нет.В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.

https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html

https://ria.ru/20200803/1575317608.html

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шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости