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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768514162.html
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника - РИА Новости, 19.01.2022
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника
Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:03
2022-01-19T12:28
шоубиз
шоу-бизнес
анастасия волочкова
знаменитости
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего жалобу на то, что балерина якобы находилась без маски во время полета.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полицию пришлось вызвать из-за отказа Волочковой надеть маску в самолете и выполнять требования представителей авиакомпании. Балерина и ее спутник Сергей позже подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции".Однако, по словам балерины, старший стюард просто "хотел докопаться" и стал провоцировать "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Прима считает, что такой поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком, добавив, что "70% пассажиров вообще были без масок, но они никому не интересны, ведь они не Волочкова".Она рассказала, что нарушение масочного режима было не единственной претензией — так, ее обвинили в распитии спиртного, принесенного на борт. Артистка отметила, что стюарды сами приносили лед и воду к напиткам, ничего не говоря о запрете алкоголя.По ее утверждению, подать в суд ей посоветовали полицейские, "которые были свидетелями всего этого бреда".Она также добавила, что будет подавать иск на основании клеветы и применения насилия, отметив, что "адвокаты подскажут, что еще написать". Волочкова утверждает, что "ни одного доказательства" ее вины у персонала самолета нет.В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
https://ria.ru/20220119/volochkova-1768494763.html
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шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости
12:03 19.01.2022 (обновлено: 12:28 19.01.2022)
 
Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника

Волочкова захотела подать в суд на бортпроводника после конфликта в аэропорту из-за маски

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что будет подавать иск в отношении бортпроводника, вызвавшего полицию в московском аэропорту Шереметьево и написавшего жалобу на то, что балерина якобы находилась без маски во время полета.

"Конечно, буду подавать в суд, потому что совершенно несправедливая произошла ситуация из-за того, что я уступила место, которое сама купила, где больше места для ног, десятилетнему мальчику. Сама я сидела с остальными детьми на полу. Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе", – рассказала Волочкова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полицию пришлось вызвать из-за отказа Волочковой надеть маску в самолете и выполнять требования представителей авиакомпании. Балерина и ее спутник Сергей позже подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции".
Балерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
10:35Шоубиз
Волочкова и ее спутник рассказали об "общении" с полицией в аэропорту
Однако, по словам балерины, старший стюард просто "хотел докопаться" и стал провоцировать "ситуацию, которая не стоила выеденного яйца". Прима считает, что такой поступок был вызван желанием "поглумиться" над известным человеком, добавив, что "70% пассажиров вообще были без масок, но они никому не интересны, ведь они не Волочкова".
Она рассказала, что нарушение масочного режима было не единственной претензией — так, ее обвинили в распитии спиртного, принесенного на борт. Артистка отметила, что стюарды сами приносили лед и воду к напиткам, ничего не говоря о запрете алкоголя.

"С полицией мы составили протокол на основании нарушения масочного режима, я написала короткое объяснение, что ничего не нарушала и снимала маску для принятия напитков", – рассказала она подробности произошедшего.

По ее утверждению, подать в суд ей посоветовали полицейские, "которые были свидетелями всего этого бреда".

"С сегодняшнего дня начнем этим заниматься. У нас есть имя провокатора. Заявление напишу на этого человека. За руку меня схватили, выкрутили мне руку, что за насилие такое? За что?" – резюмировала Волочкова.

Она также добавила, что будет подавать иск на основании клеветы и применения насилия, отметив, что "адвокаты подскажут, что еще написать". Волочкова утверждает, что "ни одного доказательства" ее вины у персонала самолета нет.
В 2020 году Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 17:14Распространение коронавируса
Волочкова получила еще один штраф за нарушение карантина
 
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