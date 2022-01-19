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Религия
https://ria.ru/20220119/voda-1768506473.html
Митрополит рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через крещенскую воду
Митрополит рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через крещенскую воду - РИА Новости, 19.01.2022
Митрополит рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через крещенскую воду
Бог может уберечь верующих, чтобы они не заразились коронавирусом через святыни, в том числе святую воду, при этом посуду в храмах все равно надо... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:55
2022-01-19T10:55
религия
справки
осташков
русская православная церковь
иордан
иисус христос
россия
максим первозванский
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СТОЛОБНЫЙ (Тверская область), 19 янв - РИА Новости. Бог может уберечь верующих, чтобы они не заразились коронавирусом через святыни, в том числе святую воду, при этом посуду в храмах все равно надо дезинфицировать, рассказал в интервью РИА Новости митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).В праздник Крещения Господня митрополит Амвросий провел праздничную ночную литургию в монастыре Нило-Столобенская пустынь, расположенном на острове Столобный озера Селигер. После литургии состоялись крестный ход, который в народе также называют "Ход на Иордань", освящение вод озера и традиционные крещенские купания."Как я понимаю, коронавирус - респираторное заболевание, передается через вдыхаемый воздух, в котором оказались частички с вирусом, через дыхательные пути, а не через пищу и воду. Я верю, что Бог может сделать так, чтобы люди, принимая святыню, в том числе святую воду, с благоговением и молитвой, не заражались", - сказал митрополит Амвросий.При этом он подчеркнул, что посуда в храмах все же дезинфицируется, в том числе лжица после каждого причастника, "или используется одноразовая посуда, например, стаканчики для святой воды". "В храмах святая вода хранится, естественно, в продезинфицированной таре. Для освящения в храмах используется очищенная вода", - пояснил митрополит.Говоря об освящении водоемов на Крещение, он предположил, что освящать стоит только водоемы с питьевой водой. "Знаю, что в средиземноморских странах, в прибрежных городах, освящают Средиземное море. Но, несмотря на то, что вода становится святой – пить ее вряд ли представляется возможным. Она освящается в знак того, что все творение Божие освящено, что вода приобретает особую благодать через это действие. Что касается Селигера, то в нем, слава Богу, пока еще пригодная для питья вода. Я знаю, что многие люди пьют ее сырой без вреда для здоровья", - заключил собеседник агентства.Крещение ГосподнеПраздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. 19 января утром или в ночь на 19 января в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Также среди верующих есть светская, а не религиозная традиция крещенских "купаний", которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.В праздник полагается совершать крестный ход на водоемы и освящать их. Как ранее отметил в беседе с РИА Новости известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил все воды мира, а "сейчас Церковь освящает воду во всех храмах и водоемах и через это ее освящает сам Господь".Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Это крещение еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея).Иоанн Креститель, согласно Евангелию, также проповедовал о грядущем появлении Спасителя. Когда тридцатилетний Иисус Христос, который, согласно вероучению, безгрешен, пришел креститься на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду"."Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: Отец, Сын, Святой Дух).Монастырь на СелигереМужской монастырь "Нило-Столобенская пустынь" расположен в Тверской области, на острове Столобный озера Селигер. Монастырь назван в честь преподобного Нила Столобенского, святого подвижника XVI века, который 27 лет провел на Столбном острове, живя в уединении и молитве. Считается, что святой спал стоя: опирался на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи. Умер он в 1555 году, а в 1594 году на этом же острове возвели монастырь.В начале XX века обитель стала одной из самых популярных в стране. В 1919 моду мощи Нила Старобинского вскрыли и перевезли в Знаменский монастырь города Осташков. А в 1928 году монастырь был закрыт. В советское время в разные годы в обители располагались: колония для несовершеннолетних, лагерь для польских военнопленных, военный госпиталь, дом престарелых и турбаза.В 1991 году обитель передали Русской православной церкви. А в 1995 году мощи преподобного Нила перевезли из Осташкова в обитель. Как рассказали в монастыре, по молитве к святому у его мощей и сейчас происходят чудеса исцелений.
https://ria.ru/20220118/voda-1768445321.html
https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768333408.html
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768424839.html
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справки, осташков, русская православная церковь, иордан, иисус христос, россия, максим первозванский
10:55 19.01.2022
 

Митрополит рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через крещенскую воду

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМитрополит Тверской и Каширский Амвросий проводит освящение купели на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь в Тверской области
Митрополит Тверской и Каширский Амвросий проводит освящение купели на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь в Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СТОЛОБНЫЙ (Тверская область), 19 янв - РИА Новости. Бог может уберечь верующих, чтобы они не заразились коронавирусом через святыни, в том числе святую воду, при этом посуду в храмах все равно надо дезинфицировать, рассказал в интервью РИА Новости митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).
В праздник Крещения Господня митрополит Амвросий провел праздничную ночную литургию в монастыре Нило-Столобенская пустынь, расположенном на острове Столобный озера Селигер. После литургии состоялись крестный ход, который в народе также называют "Ход на Иордань", освящение вод озера и традиционные крещенские купания.
"Как я понимаю, коронавирус - респираторное заболевание, передается через вдыхаемый воздух, в котором оказались частички с вирусом, через дыхательные пути, а не через пищу и воду. Я верю, что Бог может сделать так, чтобы люди, принимая святыню, в том числе святую воду, с благоговением и молитвой, не заражались", - сказал митрополит Амвросий.
При этом он подчеркнул, что посуда в храмах все же дезинфицируется, в том числе лжица после каждого причастника, "или используется одноразовая посуда, например, стаканчики для святой воды". "В храмах святая вода хранится, естественно, в продезинфицированной таре. Для освящения в храмах используется очищенная вода", - пояснил митрополит.
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Вчера, 19:18Религия
Известный священник развеял главный миф о крещенской воде
Говоря об освящении водоемов на Крещение, он предположил, что освящать стоит только водоемы с питьевой водой. "Знаю, что в средиземноморских странах, в прибрежных городах, освящают Средиземное море. Но, несмотря на то, что вода становится святой – пить ее вряд ли представляется возможным. Она освящается в знак того, что все творение Божие освящено, что вода приобретает особую благодать через это действие. Что касается Селигера, то в нем, слава Богу, пока еще пригодная для питья вода. Я знаю, что многие люди пьют ее сырой без вреда для здоровья", - заключил собеседник агентства.

Крещение Господне

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. 19 января утром или в ночь на 19 января в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
Также среди верующих есть светская, а не религиозная традиция крещенских "купаний", которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.
В праздник полагается совершать крестный ход на водоемы и освящать их. Как ранее отметил в беседе с РИА Новости известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил все воды мира, а "сейчас Церковь освящает воду во всех храмах и водоемах и через это ее освящает сам Господь".
Священнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь в Карелии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Это крещение еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея).
Иоанн Креститель, согласно Евангелию, также проповедовал о грядущем появлении Спасителя. Когда тридцатилетний Иисус Христос, который, согласно вероучению, безгрешен, пришел креститься на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду".
"Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: Отец, Сын, Святой Дух).

Монастырь на Селигере

Мужской монастырь "Нило-Столобенская пустынь" расположен в Тверской области, на острове Столобный озера Селигер. Монастырь назван в честь преподобного Нила Столобенского, святого подвижника XVI века, который 27 лет провел на Столбном острове, живя в уединении и молитве. Считается, что святой спал стоя: опирался на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи. Умер он в 1555 году, а в 1594 году на этом же острове возвели монастырь.
В начале XX века обитель стала одной из самых популярных в стране. В 1919 моду мощи Нила Старобинского вскрыли и перевезли в Знаменский монастырь города Осташков. А в 1928 году монастырь был закрыт. В советское время в разные годы в обители располагались: колония для несовершеннолетних, лагерь для польских военнопленных, военный госпиталь, дом престарелых и турбаза.
В 1991 году обитель передали Русской православной церкви. А в 1995 году мощи преподобного Нила перевезли из Осташкова в обитель. Как рассказали в монастыре, по молитве к святому у его мощей и сейчас происходят чудеса исцелений.
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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