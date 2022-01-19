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Объемы вложений России в американские госдолгбумаги в 2014-2021 годах
Объемы вложений России в американские госдолгбумаги в 2014-2021 годах - РИА Новости, 19.01.2022
Объемы вложений России в американские госдолгбумаги в 2014-2021 годах
Американские гособлигации (трежерис) – это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:06
2022-01-19T13:05
экономика
справки
сша
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
министерство финансов сша
россия
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Американские гособлигации (трежерис) – это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход.Во всем мире государственные облигации США используются центральными банками в качестве одного из основных резервных активов благодаря непревзойденной ликвидности и надежности. Кроме того, в периоды кризисов их стоимость в национальных валютах развивающихся стран обычно возрастает. Минусом этих бумаг является их низкая доходность.Россия долгие годы входила в число основных держателей американского госдолга. На 2017 год она была 15-м по величине покупателем гособлигаций США.Максимум российских вложений за последние 12 лет наблюдался в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.С момента введения санкций вложения России в госдолг США санкций сильно колебались. Так, в январе 2014 года они составляли 131,8 миллиарда долларов, в марте упали до 100 миллиардов, а в апреле 2015 года достигли 66,5 миллиарда. Затем Банк России снова начал наращивать вложения в американские казначейские облигации, и в апреле 2017 года они превысили 100 миллиардов долларов. В декабре 2017 года вложения России в госдолг США составляли 102,5 миллиарда долларов.В 2018 году, после введения апрельского пакета американских санкций Банк России резко сократил вложения в государственные облигации США – с 96,1 миллиарда (март) до 48,7 миллиарда долларов (апрель). За май Банк России продал гособлигации США еще почти на 32 миллиарда долларов, доведя их объем на своем балансе до 14,9 миллиарда. Это был минимум с мая 2007 года. В результате Россия выбыла из списка крупнейших суверенных держателей американского госдолга.По мнению экспертов, в "сбросе" Банком России гособлигаций США могли сыграть роль апрельские санкции и угроза их расширения, а также желанием Банка России диверсифицировать международные резервы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила продажу госбумаг США намерением денежных властей страны диверсифицировать вложения золото-валютных резервов (ЗВР). В декабре 2018 года вложения России в госдолг США составляли 13,2 миллиарда долларов. С тех пор показатель не поднимался выше этой отметки. Поступательное сокращение, иногда перемежаемое временным приростом вложений, продолжается и по сей день.В июле 2019 года вложения в госбумаги США находились на уровне 8,5 миллиарда долларов, а уже в сентябре 2019 года ЦБ РФ нарастил вложения до 10,073 миллиарда долларов. С начала 2020 года общий объем инвестиций Москвы в казначейские облигации Штатов уменьшился почти вдвое. По данным Минфина США, в мае 2020 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов уменьшилась до 5,4 миллиарда долларов.В декабре 2020 года Центробанк увеличил вложения в государственные облигации США на миллиард долларов – до 6,011 миллиарда.По мнению аналитиков, это нужно для диверсификации международных резервов. Москва следует общемировой тенденции – спрос на доллар растет, потому что эта валюта меньше всего подвержена волатильности и инфляции.Однако в 2021 году Россия начала вновь сокращать объем вложений в гособлигации США. По данным американского министерства финансов, в сентябре они составляли 3,918 миллиарда долларов, что на 86 миллионов долларов меньше, чем в августе. Тогда показатель оценивался в 4,004 миллиарда долларов, а в июле – в 4,006 миллиардов долларов.В ноябре 2021 года Москва продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги – до 2,4 миллиарда долларов. Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные – 2,308 миллиарда.В настоящее время больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая – по итогам ноября 2021 года – 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно. Следом идут Великобритания (621,6 миллиарда долларов), Люксембург (333,4 миллиарда долларов) и Ирландия (331,3 миллиарда долларов).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
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экономика, справки, сша, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, министерство финансов сша, россия
13:06 19.01.2022
 

Объемы вложений России в американские госдолгбумаги в 2014-2021 годах

© AP Photo / Matt RourkeАмериканская гособлигация трежери
Американская гособлигация трежери - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
Американские гособлигации (трежерис) – это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход.
Во всем мире государственные облигации США используются центральными банками в качестве одного из основных резервных активов благодаря непревзойденной ликвидности и надежности. Кроме того, в периоды кризисов их стоимость в национальных валютах развивающихся стран обычно возрастает. Минусом этих бумаг является их низкая доходность.
Россия долгие годы входила в число основных держателей американского госдолга. На 2017 год она была 15-м по величине покупателем гособлигаций США.
Максимум российских вложений за последние 12 лет наблюдался в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
С момента введения санкций вложения России в госдолг США санкций сильно колебались. Так, в январе 2014 года они составляли 131,8 миллиарда долларов, в марте упали до 100 миллиардов, а в апреле 2015 года достигли 66,5 миллиарда. Затем Банк России снова начал наращивать вложения в американские казначейские облигации, и в апреле 2017 года они превысили 100 миллиардов долларов. В декабре 2017 года вложения России в госдолг США составляли 102,5 миллиарда долларов.
В 2018 году, после введения апрельского пакета американских санкций Банк России резко сократил вложения в государственные облигации США – с 96,1 миллиарда (март) до 48,7 миллиарда долларов (апрель). За май Банк России продал гособлигации США еще почти на 32 миллиарда долларов, доведя их объем на своем балансе до 14,9 миллиарда. Это был минимум с мая 2007 года. В результате Россия выбыла из списка крупнейших суверенных держателей американского госдолга.
По мнению экспертов, в "сбросе" Банком России гособлигаций США могли сыграть роль апрельские санкции и угроза их расширения, а также желанием Банка России диверсифицировать международные резервы.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила продажу госбумаг США намерением денежных властей страны диверсифицировать вложения золото-валютных резервов (ЗВР).
В декабре 2018 года вложения России в госдолг США составляли 13,2 миллиарда долларов. С тех пор показатель не поднимался выше этой отметки.
Поступательное сокращение, иногда перемежаемое временным приростом вложений, продолжается и по сей день.
В июле 2019 года вложения в госбумаги США находились на уровне 8,5 миллиарда долларов, а уже в сентябре 2019 года ЦБ РФ нарастил вложения до 10,073 миллиарда долларов.
С начала 2020 года общий объем инвестиций Москвы в казначейские облигации Штатов уменьшился почти вдвое. По данным Минфина США, в мае 2020 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов уменьшилась до 5,4 миллиарда долларов.
В декабре 2020 года Центробанк увеличил вложения в государственные облигации США на миллиард долларов – до 6,011 миллиарда.
По мнению аналитиков, это нужно для диверсификации международных резервов. Москва следует общемировой тенденции – спрос на доллар растет, потому что эта валюта меньше всего подвержена волатильности и инфляции.
Однако в 2021 году Россия начала вновь сокращать объем вложений в гособлигации США. По данным американского министерства финансов, в сентябре они составляли 3,918 миллиарда долларов, что на 86 миллионов долларов меньше, чем в августе. Тогда показатель оценивался в 4,004 миллиарда долларов, а в июле – в 4,006 миллиардов долларов.
В ноябре 2021 года Москва продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги – до 2,4 миллиарда долларов. Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные – 2,308 миллиарда.
В настоящее время больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая – по итогам ноября 2021 года – 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно. Следом идут Великобритания (621,6 миллиарда долларов), Люксембург (333,4 миллиарда долларов) и Ирландия (331,3 миллиарда долларов).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ЭкономикаСправкиСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаМинистерство финансов СШАРоссия
 
 
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