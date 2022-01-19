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Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия снизила вложения в американские гособлигации - РИА Новости, 19.01.2022
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги — до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:40
2022-01-19T08:47
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги — до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца, следует из данных Минфина США.Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308 миллиарда.Сокращение происходит уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Москва владела американскими государственными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения санкций.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая — по итогам прошедшей осени 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно. Следом идут Великобритания, Люксембург и Ирландия.
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экономика, сша, япония, москва, министерство финансов сша, гособлигации сша, россия
07:40 19.01.2022 (обновлено: 08:47 19.01.2022)
 
Россия снизила вложения в американские гособлигации

Минфин США: Россия в ноябре снизила вложения в американские гособлигации до $2,4 миллиарда

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги — до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца, следует из данных Минфина США.
Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308 миллиарда.
Сокращение происходит уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Москва владела американскими государственными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения санкций.
Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая — по итогам прошедшей осени 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно. Следом идут Великобритания, Люксембург и Ирландия.
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ЭкономикаСШАЯпонияМоскваМинистерство финансов СШАгособлигации СШАРоссия
 
 
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