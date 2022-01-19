https://ria.ru/20220119/gosobligatsii-1768481280.html
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия снизила вложения в американские гособлигации - РИА Новости, 19.01.2022
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги — до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:40
2022-01-19T07:40
2022-01-19T08:47
экономика
сша
япония
москва
министерство финансов сша
гособлигации сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги — до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца, следует из данных Минфина США.Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308 миллиарда.Сокращение происходит уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Москва владела американскими государственными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения санкций.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая — по итогам прошедшей осени 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно. Следом идут Великобритания, Люксембург и Ирландия.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html
сша
япония
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, япония, москва, министерство финансов сша, гособлигации сша, россия
07:40 19.01.2022 (обновлено: 08:47 19.01.2022)
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Минфин США: Россия в ноябре снизила вложения в американские гособлигации до $2,4 миллиарда