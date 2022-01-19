09:42 19.01.2022 (обновлено: 19:26 19.01.2022)
Президент Ирана заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом
Президент Ирана Раиси: визит в Россию может стать поворотным моментом в отношениях стран
© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в среду в ходе пресс-конференции перед вылетом в Москву заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом в политических и торгово-экономических отношениях между двумя странами.
"Этот визит может стать поворотным в политических и торгово-экономических отношениях между Тегераном и Москвой", — приводит агентство Tasnim слова Раиси.
Он отметил, что визит в Москву может повысить уровень международной дипломатии Ирана.
"Переговоры между Ираном и Россией, которые являются важными и влиятельными странами в регионе, могут быть эффективными для безопасности, экономических и торговых отношений в регионе", — добавил иранский президент.
Раиси подчеркнул, что у России и Ирана есть общие интересы, а взаимодействие двух стран в регионе обязательно обеспечит безопасность и предотвратит однополярность в мире.
Раиси в среду совершит первый с начала его президентского срока с августе 2021 года визит в Москву. Иранский президент, как ожидается, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по различным вопросам, в том числе стороны обсудят реализацию совместных проектов в экономике, проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также международные темы.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, в его рамках нужно будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркнул, что стороны обсудят экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, а также посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.
17 января, 19:30Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД