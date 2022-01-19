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Президент Ирана заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом

Президент Ирана заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом - РИА Новости, 19.01.2022

Президент Ирана заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом

Президент Ирана Ибрахим Раиси в среду в ходе пресс-конференции перед вылетом в Москву заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом в политических... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:42

2022-01-19T09:42

2022-01-19T19:26

в мире

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тегеран (город)

москва

владимир путин

госдума рф

московская соборная мечеть

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в среду в ходе пресс-конференции перед вылетом в Москву заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом в политических и торгово-экономических отношениях между двумя странами."Этот визит может стать поворотным в политических и торгово-экономических отношениях между Тегераном и Москвой", — приводит агентство Tasnim слова Раиси.Он отметил, что визит в Москву может повысить уровень международной дипломатии Ирана."Переговоры между Ираном и Россией, которые являются важными и влиятельными странами в регионе, могут быть эффективными для безопасности, экономических и торговых отношений в регионе", — добавил иранский президент.Раиси подчеркнул, что у России и Ирана есть общие интересы, а взаимодействие двух стран в регионе обязательно обеспечит безопасность и предотвратит однополярность в мире.Раиси в среду совершит первый с начала его президентского срока с августе 2021 года визит в Москву. Иранский президент, как ожидается, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по различным вопросам, в том числе стороны обсудят реализацию совместных проектов в экономике, проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также международные темы.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, в его рамках нужно будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркнул, что стороны обсудят экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, а также посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

https://ria.ru/20220119/otnosheniya-1768393078.html

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768369758.html

https://ria.ru/20220117/svpd-1768270288.html

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в мире, оон, тегеран (город), москва, владимир путин, госдума рф, московская соборная мечеть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси