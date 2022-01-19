https://ria.ru/20220119/valyuta-1768471638.html

Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома

Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома - РИА Новости, 19.01.2022

Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома

Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T02:15

2022-01-19T02:15

2022-01-19T02:15

общество

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доллар

европа

россия

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016 их перестали вообще выпускать.Банкнота номиналом 100 долларов часто становится объектом подделки. Эксперт советует прогнать через валютный счет, чтобы точно быть уверенным в их подлинности.Помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические риски, и они касаются наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, можно вложить сбережения в евробонды, например, посоветовал финансист.

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общество, рубль, доллар, европа, россия, николай переславский, cms institute