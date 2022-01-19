https://ria.ru/20220119/valyuta-1768471638.html
Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома
Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома - РИА Новости, 19.01.2022
Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома
Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:15
2022-01-19T02:15
2022-01-19T02:15
общество
рубль
доллар
европа
россия
николай переславский
cms institute
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15026/40/150264053_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_96a1a77308eb7747aecdb2abf38efb02.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016 их перестали вообще выпускать.Банкнота номиналом 100 долларов часто становится объектом подделки. Эксперт советует прогнать через валютный счет, чтобы точно быть уверенным в их подлинности.Помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические риски, и они касаются наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, можно вложить сбережения в евробонды, например, посоветовал финансист.
https://ria.ru/20220118/dollar-1768292554.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15026/40/150264053_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_8595a62ab4e13fb2cba7cdf035095723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рубль, доллар, европа, россия, николай переславский, cms institute
Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома
Финансист Переславский: дома лучше не хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов