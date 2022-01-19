https://ria.ru/20220119/ulel-1768644961.html

Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля

Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля - РИА Новости, 19.01.2022

Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля

Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило агентство... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:37

2022-01-19T22:37

2022-01-19T23:31

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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Альбервиля, которая ведет расследование.В обнародованном коммюнике прокурора Анн Гаш отмечается, что 37-летний Ульель "столкнулся с другим лыжником <...> когда свернул налево, вероятно, чтобы присоединиться к своим друзьям, которые находились" на другой трассе горнолыжного курорта Розьер в департаменте Савойя. Инцидент произошел во вторник.Свидетели сообщили, что когда на место прибыли спасатели, Ульель уже был без сознания. При этом второй лыжник не получил никаких травм.Актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля.Врач отделения интенсивной терапии констатировал смерть Гаспара Ульеля около 16:00 (18:00 мск) среды.Прокурор подтвердила Франс Пресс, что в момент столкновения на актере не было шлема, но, по ее словам, его наличие "не обязательно изменило бы ситуацию".Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах актер стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

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в мире, франция, гренобль