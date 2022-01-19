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Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля
Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля - РИА Новости, 19.01.2022
Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля
Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило агентство... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:37
2022-01-19T22:37
2022-01-19T23:31
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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Альбервиля, которая ведет расследование.В обнародованном коммюнике прокурора Анн Гаш отмечается, что 37-летний Ульель "столкнулся с другим лыжником <...> когда свернул налево, вероятно, чтобы присоединиться к своим друзьям, которые находились" на другой трассе горнолыжного курорта Розьер в департаменте Савойя. Инцидент произошел во вторник.Свидетели сообщили, что когда на место прибыли спасатели, Ульель уже был без сознания. При этом второй лыжник не получил никаких травм.Актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля.Врач отделения интенсивной терапии констатировал смерть Гаспара Ульеля около 16:00 (18:00 мск) среды.Прокурор подтвердила Франс Пресс, что в момент столкновения на актере не было шлема, но, по ее словам, его наличие "не обязательно изменило бы ситуацию".Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах актер стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
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в мире, франция, гренобль
22:37 19.01.2022 (обновлено: 23:31 19.01.2022)
Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля
Актер Гаспар Ульель в момент столкновения на горнолыжном склоне был без шлема
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости.
Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на прокуратуру Альбервиля, которая ведет расследование.
В обнародованном коммюнике прокурора Анн Гаш отмечается, что 37-летний Ульель "столкнулся с другим лыжником <...> когда свернул налево, вероятно, чтобы присоединиться к своим друзьям, которые находились" на другой трассе горнолыжного курорта Розьер в департаменте Савойя. Инцидент произошел во вторник.
Свидетели сообщили, что когда на место прибыли спасатели, Ульель уже был без сознания. При этом второй лыжник не получил никаких травм.
Актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля
.
Врач отделения интенсивной терапии констатировал смерть Гаспара Ульеля около 16:00 (18:00 мск) среды.
Прокурор подтвердила Франс Пресс, что в момент столкновения на актере не было шлема, но, по ее словам, его наличие "не обязательно изменило бы ситуацию".
Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах актер стал лауреатом национальной кинопремии Франции
"Сезар".