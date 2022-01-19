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Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет - РИА Новости, 19.01.2022

Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:14

2022-01-19T17:14

2022-01-19T23:46

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста."Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", — говорится в публикации.По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

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