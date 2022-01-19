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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/ulel-1768596426.html
Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет
Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет - РИА Новости, 19.01.2022
Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет
Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:14
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста."Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", — говорится в публикации.По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
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новости культуры, в мире, франция, новости - туризм
17:14 19.01.2022 (обновлено: 23:46 19.01.2022)
 
Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в 37 лет после падения на горнолыжном курорте

© AP Photo / Thibault CamusФранцузский актер Гаспар Ульель
Французский актер Гаспар Ульель - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Французский актер Гаспар Ульель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста.
"Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", — говорится в публикации.
По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.
Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
 
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