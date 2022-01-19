https://ria.ru/20220119/ukraina-1768630158.html

МИД Украины ответил на скандальное заявление вице-премьера Словакии о Крыме

МИД Украины ответил на скандальное заявление вице-премьера Словакии о Крыме - РИА Новости, 19.01.2022

МИД Украины ответил на скандальное заявление вице-премьера Словакии о Крыме

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми заявления вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме и требует публичного... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:08

2022-01-19T20:08

2022-01-19T20:08

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми заявления вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме и требует публичного опровержения, заявил в среду пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.Ранее вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции ЕС в отношении РФ приносят лишь вред, а Крым россияне в любом случае уже не вернут Украине, поэтому нужно смотреть вперед и развивать отношения с Москвой."В министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины… Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".По его словам, чиновник дружественной Украине страны демонстрирует искаженное восприятие реальности о принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций. "Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - сказал он.Он отметил, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

https://ria.ru/20220119/ryabkov-1768568371.html

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в мире, оон, севастополь, владимир путин, мид украины, россия, олег николенко