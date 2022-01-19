https://ria.ru/20220119/ukraina-1768604144.html

Блинкен пригрозил России "калечащими" последствиями из-за Украины

Блинкен пригрозил России "калечащими" последствиями из-за Украины - РИА Новости, 19.01.2022

Блинкен пригрозил России "калечащими" последствиями из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, какие последствия наступят для России в случае ее агрессивных действий. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:47

2022-01-19T17:47

2022-01-19T19:36

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, какие последствия наступят для России в случае ее агрессивных действий.Встреча Блинкена и Зеленского состоялась в среду в Киеве. Они обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.Также госсекретарь проинформировал украинского президента о консультациях представителей России, США, НАТО и ОБСЕ, которые состоялись на минувшей неделе.В рамках поездки по Европе у Блинкена запланированы встречи в столицах Украины и Германии, а также в Женеве. Там он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Как заявил госсекретарь на пресс-конференции в Киеве, он не везет с собой письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности."Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным", — сказал он.Блинкен также отметил, что США не делали никаких предложений России на прошедших встречах и после них. Вашингтон, по его словам, обозначил свои озабоченности по поводу "вызовов, которые представляет Россия для безопасности европейского региона", Москва, в свою очередь, выразила свои поводы для беспокойства.Госсекретарь отметил, что не знает, какие требования являются ключевыми для Москвы, но ряд пунктов неприемлем для США.Западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.В Кремле подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.Кроме того, российские власти прямо заявляют, что Москве нужны юридически обязывающие гарантии неприсоединения Украины и некоторых других стран к НАТО, это принципиальный вопрос национальной безопасности.

https://ria.ru/20220119/amerikantsy-1768598399.html

https://ria.ru/20220119/kuleba-1768597770.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, донбасс, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия