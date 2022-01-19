17:47 19.01.2022 (обновлено: 19:36 19.01.2022)
Блинкен пригрозил России "калечащими" последствиями из-за Украины
Блинкен пообещал калечащие последствия для экономики России в случае эскалации на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, какие последствия наступят для России в случае ее агрессивных действий.
"Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась", — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.
Также госсекретарь проинформировал украинского президента о консультациях представителей России, США, НАТО и ОБСЕ, которые состоялись на минувшей неделе.
Как заявил госсекретарь на пресс-конференции в Киеве, он не везет с собой письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
"Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным", — сказал он.
Блинкен также отметил, что США не делали никаких предложений России на прошедших встречах и после них. Вашингтон, по его словам, обозначил свои озабоченности по поводу "вызовов, которые представляет Россия для безопасности европейского региона", Москва, в свою очередь, выразила свои поводы для беспокойства.
Госсекретарь отметил, что не знает, какие требования являются ключевыми для Москвы, но ряд пунктов неприемлем для США.
В Кремле подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.
Кроме того, российские власти прямо заявляют, что Москве нужны юридически обязывающие гарантии неприсоединения Украины и некоторых других стран к НАТО, это принципиальный вопрос национальной безопасности.