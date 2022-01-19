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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле окраин Горловки
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле окраин Горловки - РИА Новости, 19.01.2022
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле окраин Горловки
Украинские силовики обстреляли в среду из снайперского и стрелкового оружия окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:06
2022-01-19T17:11
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в среду из снайперского и стрелкового оружия окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, оон, москва, нато, ситуация в днр и лнр, россия
17:06 19.01.2022 (обновлено: 17:11 19.01.2022)
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле окраин Горловки

Представитель ДНР: силовики ВСУ обстреляли окраины Горловки из снайперского вооружения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в среду из снайперского и стрелкового оружия окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 15.55 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении Горловки посёлка "Шахты 6/7", применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение", - сказал представитель ведомства.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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