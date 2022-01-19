16:44 19.01.2022 (обновлено: 17:33 19.01.2022)
Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Филипоненко: Украина разместила вооружения на окраине поселка Нижнее
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал он журналистам.
По словам Филипоненко, разведка ЛНР зафиксировала технику на окраине поселка Нижнее.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — добавил представитель ведомства.
Размещение тяжелых вооружений у линии соприкосновения в Донбассе запрещено Минскими соглашениями и дополнительными мерами по обеспечению перемирия, вступившими в силу летом 2020 года. Помимо этого, предусматривается полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее в ЛНР и ДНР не раз обвиняли ВСУ в нарушении этих положений.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В последнее время российский МИД отмечал, что украинские власти сосредоточили в Донбассе половину личного состава армии и обстреливают непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.