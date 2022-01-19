https://ria.ru/20220119/ukraina-1768587944.html

Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР

Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022

Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:44

2022-01-19T16:44

2022-01-19T17:33

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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал он журналистам.По словам Филипоненко, разведка ЛНР зафиксировала технику на окраине поселка Нижнее. "Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — добавил представитель ведомства.Размещение тяжелых вооружений у линии соприкосновения в Донбассе запрещено Минскими соглашениями и дополнительными мерами по обеспечению перемирия, вступившими в силу летом 2020 года. Помимо этого, предусматривается полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее в ЛНР и ДНР не раз обвиняли ВСУ в нарушении этих положений.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В последнее время российский МИД отмечал, что украинские власти сосредоточили в Донбассе половину личного состава армии и обстреливают непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220118/boytsy-1768467009.html

https://ria.ru/20220118/donbass-1768434382.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр