Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768587944.html
Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР
Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:44
2022-01-19T17:33
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_198:200:3483:2048_1920x0_80_0_0_63aff1fe354cb33129543bc39e8b96f8.jpg
ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал он журналистам.По словам Филипоненко, разведка ЛНР зафиксировала технику на окраине поселка Нижнее. "Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — добавил представитель ведомства.Размещение тяжелых вооружений у линии соприкосновения в Донбассе запрещено Минскими соглашениями и дополнительными мерами по обеспечению перемирия, вступившими в силу летом 2020 года. Помимо этого, предусматривается полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее в ЛНР и ДНР не раз обвиняли ВСУ в нарушении этих положений.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В последнее время российский МИД отмечал, что украинские власти сосредоточили в Донбассе половину личного состава армии и обстреливают непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220118/boytsy-1768467009.html
https://ria.ru/20220118/donbass-1768434382.html
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_46:296:2382:2048_1920x0_80_0_0_12943be4b411b3c847d56f02a4ff1e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:44 19.01.2022 (обновлено: 17:33 19.01.2022)
 
Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Филипоненко: Украина разместила вооружения на окраине поселка Нижнее

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал он журналистам.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 23:05
В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
По словам Филипоненко, разведка ЛНР зафиксировала технику на окраине поселка Нижнее.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — добавил представитель ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 18:24
Вооруженные люди заняли школу в подконтрольном Киеву селе в Донбассе
Размещение тяжелых вооружений у линии соприкосновения в Донбассе запрещено Минскими соглашениями и дополнительными мерами по обеспечению перемирия, вступившими в силу летом 2020 года. Помимо этого, предусматривается полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее в ЛНР и ДНР не раз обвиняли ВСУ в нарушении этих положений.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В последнее время российский МИД отмечал, что украинские власти сосредоточили в Донбассе половину личного состава армии и обстреливают непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
08:00
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
Лента новостейМолния
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на УкраинуБайден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний