https://ria.ru/20220119/ukraina-1768559497.html

В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину

В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину - РИА Новости, 19.01.2022

В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину

Россия призывает Запад не увязывать военные учения с Белоруссией и слухи о якобы готовящемся нападении на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:57

2022-01-19T14:57

2022-01-19T15:24

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белоруссия

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сергей рябков

нато

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия призывает Запад не увязывать военные учения с Белоруссией и слухи о якобы готовящемся нападении на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил о том, что Россия под предлогом совместных учений якобы может отправить силы в Белоруссию для "нападения на Украину" с севера.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/panika-1768563677.html

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белоруссия

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