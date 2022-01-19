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В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину
В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину - РИА Новости, 19.01.2022
В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину
Россия призывает Запад не увязывать военные учения с Белоруссией и слухи о якобы готовящемся нападении на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:57
2022-01-19T15:24
сша
белоруссия
россия
в мире
киев
дмитрий песков
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия призывает Запад не увязывать военные учения с Белоруссией и слухи о якобы готовящемся нападении на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил о том, что Россия под предлогом совместных учений якобы может отправить силы в Белоруссию для "нападения на Украину" с севера.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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белоруссия
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сша, белоруссия, россия, в мире, киев, дмитрий песков, сергей рябков, нато, ситуация в днр и лнр
14:57 19.01.2022 (обновлено: 15:24 19.01.2022)
 
В МИД призвали не увязывать военные учения и слухи о нападении на Украину

Рябков: Россия призвала США не увязывать учения с Белоруссией и слухи о нападении на Киев

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия призывает Запад не увязывать военные учения с Белоруссией и слухи о якобы готовящемся нападении на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил о том, что Россия под предлогом совместных учений якобы может отправить силы в Белоруссию для "нападения на Украину" с севера.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
15:11
На Украине обвинили Запад в нагнетании паники
 
СШАБелоруссияРоссияВ миреКиевДмитрий ПесковСергей РябковНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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