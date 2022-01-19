https://ria.ru/20220119/ukraina-1768556746.html

Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков

Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022

Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков

Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:47

2022-01-19T14:47

2022-01-19T15:21

украина

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", - также подчеркнул он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

https://ria.ru/20220118/lavrov-1768386690.html

украина

россия

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украина, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр