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Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков
Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:47
2022-01-19T15:21
украина
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", - также подчеркнул он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
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украина, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
14:47 19.01.2022 (обновлено: 15:21 19.01.2022)
 
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия не собирается нападать на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", - сказал он в ходе выступления на площадке клуба "Валдай".
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
"Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", - также подчеркнул он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 15:18
Лавров ответил на требования Бербок о перемещении российской армии
 
УкраинаРоссияВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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