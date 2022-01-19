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На Украине ввели временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб
На Украине ввели временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб - РИА Новости, 19.01.2022
На Украине ввели временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб
Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил возможность его производителям покупать газ... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:27
2022-01-19T14:27
экономика
украина
youtube
денис шмыгаль
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил возможность его производителям покупать газ по льготным ценам, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство ввиду высокой стоимости газа разрабатывает механизм поддержки производителей дешёвых сортов хлеба и других "социальных" продуктов питания с целью не допустить роста цен на них. На минувшей неделе кабмин ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки не будут превышать 10%."На период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный, …а также возможность производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях", - говорится в постановлении. Кабмин установил на период действия карантина граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены.Ранее кабмин Украины ввел госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб. Кроме того, правительство ввело госрегулирование цен на нефтепродукты, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина – до 0,18 доллара на литр.
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экономика, украина, youtube, денис шмыгаль
14:27 19.01.2022
 
На Украине ввели временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб

Правительство Украины ввело временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб

© Depositphotos / DenisfilmХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / Denisfilm
Хлеб
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил возможность его производителям покупать газ по льготным ценам, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство ввиду высокой стоимости газа разрабатывает механизм поддержки производителей дешёвых сортов хлеба и других "социальных" продуктов питания с целью не допустить роста цен на них. На минувшей неделе кабмин ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки не будут превышать 10%.
"На период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный, …а также возможность производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях", - говорится в постановлении. Кабмин установил на период действия карантина граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены.
Ранее кабмин Украины ввел госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб. Кроме того, правительство ввело госрегулирование цен на нефтепродукты, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина – до 0,18 доллара на литр.
Хлеб - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
13 января, 17:22
Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине
 
ЭкономикаУкраинаYouTubeДенис Шмыгаль
 
 
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