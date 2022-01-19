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https://ria.ru/20220119/ukraina-1768541744.html
В ДНР рассказали, почему Германия не торопится поставлять оружие Украине
В ДНР рассказали, почему Германия не торопится поставлять оружие Украине - РИА Новости, 19.01.2022
В ДНР рассказали, почему Германия не торопится поставлять оружие Украине
Германия не торопится принимать решение о поставках Киеву кораблей и систем ПВО, потому что понимает вероятный плачевный исход для Киева, что приведёт к... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:35
2022-01-19T13:35
в мире
украина
германия
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Германия не торопится принимать решение о поставках Киеву кораблей и систем ПВО, потому что понимает вероятный плачевный исход для Киева, что приведёт к большому потоку беженцев из страны в ФРГ, считает депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил агентству dpa, что Киев хочет, чтобы Германия передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц уже заявлял, что Берлин не поставляет Киеву летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной. Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины. При этом глава британского минобороны Бен Уоллес сообщал, что Великобритания поставит Киеву лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."Германия понимает, что в случае войны всё будет решено быстро. И сотни тысяч беженцев (с Украины – ред.) ринутся через границу и дойдут до них. Поэтому и не торопится принимать такие решения. Англосаксы просто планируют отсидеться за морем. Им война в Донбассе нужна, чтобы ввести очередные мощные санкции и ослабить Россию, а помогать военной силой они Украине не будут. Они будут подбадривать и подталкивать, как они это делали в Грузии", - сказал собеседник агентства.
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в мире, украина, германия, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
13:35 19.01.2022
 
В ДНР рассказали, почему Германия не торопится поставлять оружие Украине

Депутат из ДНР Бердичевский: Берлин не поставляет оружие Киеву, опасаясь наплыва беженцев

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Германия не торопится принимать решение о поставках Киеву кораблей и систем ПВО, потому что понимает вероятный плачевный исход для Киева, что приведёт к большому потоку беженцев из страны в ФРГ, считает депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил агентству dpa, что Киев хочет, чтобы Германия передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц уже заявлял, что Берлин не поставляет Киеву летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной. Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины. При этом глава британского минобороны Бен Уоллес сообщал, что Великобритания поставит Киеву лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны".
"Германия понимает, что в случае войны всё будет решено быстро. И сотни тысяч беженцев (с Украины – ред.) ринутся через границу и дойдут до них. Поэтому и не торопится принимать такие решения. Англосаксы просто планируют отсидеться за морем. Им война в Донбассе нужна, чтобы ввести очередные мощные санкции и ослабить Россию, а помогать военной силой они Украине не будут. Они будут подбадривать и подталкивать, как они это делали в Грузии", - сказал собеседник агентства.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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