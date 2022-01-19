Порошенко обвинил Зеленского в преследовании по политическим причинам
Порошенко обвинил президента Украины Зеленского в преследовании по политическим причинам
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что обвинения в госизмене против него являются политически мотивированным преследованием.
Ранее Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о госизмене. Защита экс-президента это решение обжаловала.
"Это политически мотивированное преследование, это давление на лидера оппозиции", - сказал Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя обвинения в госизмене.
По словам бывшего президента, причиной стало то, что в конце 2021 года, судя по опросам, его партия "Европейская солидарность" стала набирать популярность в отличие от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее показатели заметно ухудшились из-за некомпетентности чиновников, больших проблем в экономике, энергетике и безопасности, отметил Порошенко.
Как заявил бывший украинский лидер, ряд политиков, активистов, независимых журналистов называют обвинения "фарсом и абсурдом".
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.