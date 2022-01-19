https://ria.ru/20220119/ukraina-1768539212.html

Порошенко обвинил Зеленского в преследовании по политическим причинам

Порошенко обвинил Зеленского в преследовании по политическим причинам - РИА Новости, 19.01.2022

Порошенко обвинил Зеленского в преследовании по политическим причинам

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что обвинения в госизмене против него являются политически мотивированным преследованием. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:20

2022-01-19T13:20

2022-01-19T13:20

в мире

украина

киев

владимир зеленский

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что обвинения в госизмене против него являются политически мотивированным преследованием.Ранее Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о госизмене. Защита экс-президента это решение обжаловала."Это политически мотивированное преследование, это давление на лидера оппозиции", - сказал Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя обвинения в госизмене.По словам бывшего президента, причиной стало то, что в конце 2021 года, судя по опросам, его партия "Европейская солидарность" стала набирать популярность в отличие от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее показатели заметно ухудшились из-за некомпетентности чиновников, больших проблем в экономике, энергетике и безопасности, отметил Порошенко.Как заявил бывший украинский лидер, ряд политиков, активистов, независимых журналистов называют обвинения "фарсом и абсурдом".Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768322735.html

украина

киев

керченский пролив

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность