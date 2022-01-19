https://ria.ru/20220119/ukraina-1768538540.html
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной
Ситуация на Украине остаётся весьма напряжённой - поставки оружия, различные маневры как раз и делают её напряжённой, на что нужно обращать внимание визави РФ,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:15
2022-01-19T13:15
2022-01-19T13:15
в мире
украина
германия
дмитрий песков
северный поток — 2
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине остаётся весьма напряжённой - поставки оружия, различные маневры как раз и делают её напряжённой, на что нужно обращать внимание визави РФ, в том числе в Германии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Что касается напряжённой обстановки на Украине, она, действительно, весьма и весьма напряжённая. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, полёты авиации натовской и западно-европейских стран. Вот это все приводит как раз к напряжённости вокруг Украины", - сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины."И об этом мы хотели бы, чтобы наши визави в том числе в Германии тоже обращали внимание. А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768531946.html
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, олаф шольц, россия
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной
Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию на Украине напряженной