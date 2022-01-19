Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768538540.html
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной
Ситуация на Украине остаётся весьма напряжённой - поставки оружия, различные маневры как раз и делают её напряжённой, на что нужно обращать внимание визави РФ,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:15
2022-01-19T13:15
в мире
украина
германия
дмитрий песков
северный поток — 2
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:81:3143:1849_1920x0_80_0_0_6e316fadd85c49f7ae722efdc6518065.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине остаётся весьма напряжённой - поставки оружия, различные маневры как раз и делают её напряжённой, на что нужно обращать внимание визави РФ, в том числе в Германии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Что касается напряжённой обстановки на Украине, она, действительно, весьма и весьма напряжённая. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, полёты авиации натовской и западно-европейских стран. Вот это все приводит как раз к напряжённости вокруг Украины", - сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины."И об этом мы хотели бы, чтобы наши визави в том числе в Германии тоже обращали внимание. А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768531946.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d46663c1f45bb19bcbb28ff8779492dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, олаф шольц, россия
13:15 19.01.2022
 
В Кремле назвали ситуацию на Украине напряженной

Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию на Украине напряженной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине остаётся весьма напряжённой - поставки оружия, различные маневры как раз и делают её напряжённой, на что нужно обращать внимание визави РФ, в том числе в Германии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Что касается напряжённой обстановки на Украине, она, действительно, весьма и весьма напряжённая. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, полёты авиации натовской и западно-европейских стран. Вот это все приводит как раз к напряжённости вокруг Украины", - сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
"И об этом мы хотели бы, чтобы наши визави в том числе в Германии тоже обращали внимание. А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - сказал Песков.
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
12:47
В комитете бундестага по обороне выступили за поставки оружия Украине
 
В миреУкраинаГерманияДмитрий ПесковСеверный поток — 2Олаф ШольцРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
Лента новостейМолния
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на УкраинуБайден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний