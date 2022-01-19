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В комитете бундестага по обороне выступили за поставки оружия Украине
В комитете бундестага по обороне выступили за поставки оружия Украине - РИА Новости, 19.01.2022
В комитете бундестага по обороне выступили за поставки оружия Украине
Глава комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия) считает целесообразным рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:47
2022-01-19T13:23
киев
грузия
нато
андрей мельник
олаф шольц
россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Глава комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия) считает целесообразным рассмотреть вопрос о поставках в Украину "оборонительного вооружения"."В нашем коалиционном договоре (на основании которого работает правительство Германии - ред.) мы согласились, что никакое оружие не должно поставляться в регионы, охваченные кризисом. Учитывая текущую ситуацию и влияние на наш континент, мы должны пересмотреть это в данном конкретном случае: поставка оборонительного оружия может быть способом поддержки Украины. Но тогда это должно быть определено", - заявила глава комитета в среду порталу t-online.Она добавила, что "возможная поставка оружия в Украину уже публично обсуждается" в Германии.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок вновь заявили о недопустимости поставок оружия в Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия.Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в среду агентству dpa.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений - это "красная линия".
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киев, грузия, нато, андрей мельник, олаф шольц, россия, анналена бербок
12:47 19.01.2022 (обновлено: 13:23 19.01.2022)
 
В комитете бундестага по обороне выступили за поставки оружия Украине

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне выступила за поставки оружия Украине

© AP Photo / Alexei AlexandrovЛиния разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Alexei Alexandrov
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Глава комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия) считает целесообразным рассмотреть вопрос о поставках в Украину "оборонительного вооружения".
"В нашем коалиционном договоре (на основании которого работает правительство Германии - ред.) мы согласились, что никакое оружие не должно поставляться в регионы, охваченные кризисом. Учитывая текущую ситуацию и влияние на наш континент, мы должны пересмотреть это в данном конкретном случае: поставка оборонительного оружия может быть способом поддержки Украины. Но тогда это должно быть определено", - заявила глава комитета в среду порталу t-online.
Она добавила, что "возможная поставка оружия в Украину уже публично обсуждается" в Германии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок вновь заявили о недопустимости поставок оружия в Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия.
Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в среду агентству dpa.
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений - это "красная линия".
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