https://ria.ru/20220119/ukraina-1768523202.html

Защита Порошенко обжаловала решение суда об аресте его имущества

Защита Порошенко обжаловала решение суда об аресте его имущества - РИА Новости, 19.01.2022

Защита Порошенко обжаловала решение суда об аресте его имущества

Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обжаловала решение суда об аресте его имущества по делу о госизмене, сообщил адвокат Игорь Головань. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:59

2022-01-19T11:59

2022-01-19T11:59

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петр порошенко

керченский пролив

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обжаловала решение суда об аресте его имущества по делу о госизмене, сообщил адвокат Игорь Головань.Ранее Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о госизмене."Подали апелляционную жалобу", - цитирует Голованя агентство "Украинские новости" в среду. По словам адвоката, жалоба подана в Киевский апелляционный суд.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768322735.html

украина

киев

керченский пролив

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в мире, украина, киев, петр порошенко, керченский пролив